冷暖房・給排気・設備工事およびメンテナンスを手掛ける巧株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：大橋 大記)は、設置済みの業務用エアコン(既設機)を対象とした、業界初※となる月額定額制の長期修理保証サービス「巧のあんしんケア保証ライト」の提供を正式に開始いたしました。





※自社調べ・調査年月(2026年4月)／日本国内における「保証サービス」として





あんしんケア保証ライトロゴ





■ 開発の背景：実績ある「あんしんケア保証」から生まれた新選択肢

当社では2025年6月より、業務用パッケージエアコン向けの延長保証サービス「巧のあんしんケア保証」を提供してまいりました。 本サービスは、店舗・オフィスで利用される業務用エアコンに対して、最長13年間の長期保証を提供するものです。標準のメーカー保証(1年間)終了後も、機器の故障・修理に関して保証される制度となっており、導入企業様の設備維持コストの平準化と、突発的な支出リスクの低減に寄与します。





しかし、現場の声を深く伺う中で、新たなニーズも見えてきました。それは、「すでに稼働しているエアコン(既設機)には、入れる保証がないのか」という声です。

通常、延長保証は購入時や設置直後しか加入できないのが業界の常識です。しかし、店舗経営の現場では、数年経過した機器ほど基板やファンモーターの故障リスクが高まり、突発的な修理費がキャッシュフローを圧迫します。「高額な保証には入りづらいが、無防備な既設機を放置するのは不安」――。

本サービスは、こうした現場のジレンマを解消するために開発されました。導入から時間が経過した既設機でも加入でき、1系統あたり月額600円という低コストで、製品引渡後15年まで長期にわたり守り続ける。この「既設対応」こそが、本サービスの最大の強みです。









■ サービスの特長

1. 圧倒的なコストパフォーマンスと長期の安心

1系統あたり月額600円の固定費で、突発的な修理費用リスクを軽減。製品引渡後15年目までという長期間、安心して設備をご利用いただけます。

(正確な保証料は、既設空調機器の設置経過年数等によって算出されます)





2. 累積保証限度額10万円

故障頻度の高い修理をしっかりカバーし、限度額内であれば複数回の利用が可能です。





3. 既設機にも対応

新品購入時に限らず、今稼働している既存設備に「後付け」で導入可能です。









■ 業界初※ 突発的な出費をブロックする、エアコンの『セーフティ・ネット』

「巧のあんしんケア保証ライト」は、業務用エアコン特有の「いつ、いくらかかるか分からない」という不透明な修理コストを、月額600円(税別)という確定した定額費用に置き換える画期的なサービスです。万が一の故障時でも、最大10万円までの修理費を補償することで、店舗運営における金銭的なダメージを最小限に抑え、経営の安定化をサポートします。









■ 利用条件

本サービスは、クラウド管理システム「FROCON(フロコン)」にご加入いただいているお客様向けの付帯サービスです。

同システムは、フロン排出抑制法に基づく点検・記録業務を簡素化し、WEB上での一元管理を可能にします。









■ 注意事項

・本サービスは、店舗単位(設置されている全系統)での加入が条件となります

・GHP(ガスヒートポンプエアコン)など、一部対象外機器があります。









■ 巧株式会社について

・会社名 ： 巧株式会社(TAKUMI Co., Ltd.)

・代表者 ： 代表取締役 大橋 大記

・所在地 ： 東京都港区

・事業内容 ： - 冷暖房設備・給排気設備の設計・施工・管理

- 設備機器販売

- メンテナンス業務および管理システムの運営

・公式サイト： https://office-takumi.net/





代表取締役 大橋 大記