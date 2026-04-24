株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、YuShu TECHNOLOGY CO., LTD（本社：中国浙江省杭州市、CEO：王興興（Wang Xingxing）、以下Unitree）が展開するヒューマノイドロボット及び四足歩行ロボットと、マクニカが有する先端技術・ソリューションを組み合わせ、日本市場におけるPhysical AIソリューションの共同検討及び市場展開を目的とした、覚書（Memorandum of Understanding：以下 MOU）を締結したことを、本日発表いたします。

■背景・目的 人口減少や労働力不足が深刻化する中、その解決策の一つとして、ヒューマノイドをはじめとするロボティクスの活用に大きな期待が寄せられています。一方で、実際に現場で活躍できるレベルに到達しているかを見極めるためには、机上の検討にとどまらず、実機を用いた実践的な検証が不可欠です。 しかしながら、ユーザー企業自らが技術検証を実施する場合、ロボットからのデータ収集、シミュレーション環境を活用した強化学習、実機検証を通じてヒューマノイドなどのロボティクスを実環境で活用可能な形へと高めていくことが必要となりますが、検証環境の構築や専門人材の確保など一連の取り組みを単独で推進することはハードルが高く、容易ではないのが現状です。

■協業の概要 Unitreeは、ヒューマノイドロボット及び四足歩行ロボットにおいて多数の開発実績を持ち、量産力とコスト競争力を武器に、世界のPhysical AI発展を先導するロボティクスメーカーです。一方、マクニカは、ロボティクス分野において、学習・推論基盤からエッジAIまでのハードウェアの提供に加え、データ収集・シミュレーション・AI学習・実機検証を一体で支援する技術検証・開発基盤を提供することで、単独では構築が難しいロボティクスのPoCから実運用までを伴走しながら社会実装を加速してきました。 マクニカとUnitreeは、両社の強みを活かし、日本市場においてPhysical AIの社会実装に向けた新たな可能性を検討するため、長期的な協業関係を視野に入れたMOUを締結しました。

[協業内容] ・実環境を再現するPhysical AI基盤の構築 マクニカはこれまで、デジタルツインと実機を連携させたPhysical AI検証基盤の構築やそれを利用するための技術支援をサービスソリューションとして提供してきました。このサービスソリューションに新たなUnitreeのヒューマノイドロボットや四足歩行ロボットを組み合わせることで、より包括的なPhysical AI基盤の構築を実現します。 ・データに基づくSim2Real検証と実践的技術支援 ロボット実機から収集したデータを起点に、デジタルツイン構築、シミュレーションによるデータ生成、AIモデルのファインチューニング・学習、さらにはそのモデルが実機でシミュレーション通りに動作するかの検証までをマクニカ内で一貫して実施します。加えて、Unitreeからの技術支援も受けながらナレッジを蓄積し、顧客の現場により近い環境を再現した実践的な技術支援を提供します。 ・共同マーケティングによる市場展開 Unitree とマクニカは、共同マーケティング活動を通じて、日本市場におけるPhysical AI活用の普及を加速させていきます。

■今後の展望 マクニカは、Unitreeとの協業を通じて、Physical AIにおける業界横断的な価値創出を加速させ、日本社会の未来を支えるAIロボティクス基盤の社会実装を推進していきます。

【製品に関するお問い合せ先はこちら】 株式会社マクニカ クラビス カンパニー TEL：045-470-9821 ※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。 ※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

Unitreeについて

Unitreeは、ヒューマノイドロボット及び四足歩行ロボットの開発・製造を行うロボティクス企業です。四足歩行ロボット「Go2」「B2」「A2」や、ヒューマノイドロボット「G1」「H1」「R1」などのプロダクトを展開し、研究開発力を強みとし、産業用途から先端研究分野まで幅広い領域でロボット技術の可能性を追求しています。 Unitreeについて：https://www.unitree.com/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。 マクニカについて：www.macnica.co.jp