株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 雪浩）が開発・販売している、高品質マットレス「雲のやすらぎプレミアム」シリーズの対象商品が、2026年4月24日(金)から、全サイズ一律シングルサイズの価格で購入できる【全サイズ均一価格BIG SALE】を実施します。 期間中はセミダブル・ダブルサイズがシングルサイズの価格で購入可能となっております。

初夏の気温の変化と共に乱れがちな睡眠環境ですが、新生活による環境の変化によって、睡眠環境を見直すにはとてもよい時期です。 当社は、こうした環境の変化によって「もう少し大きめのマットレスで寝てみたい」「一緒に寝られるサイズに変えたい」等の希望を実現しやすくしたいという想いから、セミダブルでもダブルでもシングルサイズと同じ価格で購入できる【全サイズ均一価格BIG SALE】を実施することとしました。

■ 【全サイズ均一価格BIG SALE】概要

・期間：2026年４月24日(金)12:00～2026年5月22日(金)11:59まで ・特典内容：「雲のやすらぎプレミアム」シリーズの対象商品が全サイズ一律シングルサイズの価格で購入できます。 ・対象商品：雲のやすらぎプレミアム マットレスⅡ 雲のやすらぎプレミアム モデル３Ｒ 雲のやすらぎプレミアム マットレス 雲のやすらぎプレミアム 三つ折りマットレス 雲のやすらぎプレミアム 敷布団 ・ブランドサイト： https://kumonoyasuragi.co.jp/

■ 「雲のやすらぎプレミアム」シリーズ概要

「雲のやすらぎプレミアム」は、「眠りの悩みをわたしフィットで解決する」というブランドコンセプトのもと、腰に優しい構造・設計・製造のすべてにこだわった寝具ブランドです。 体を点で支える凹凸高反発ウレタンや低反発ウレタンを取り入れたマットレスなどの多層構造のマットレスを展開。 日本の寝具ブランドで、職人による丁寧な仕上げが特長です。シリーズ累計販売30万枚を超える実績を持ち 、「眠りの質を高めたい」という声に応えるラインナップを展開しています。 【詳細・ご購入はこちら】https://kumonoyasuragi.co.jp/

会社名 ：株式会社ロッピングライフ 所在地 ：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階 代表者 ：代表取締役社長 中村 雪浩 事業内容 ： ・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業 ・テレビ通販番組の企画及び制作 ・テレビ朝日の番組関連グッズの販売 ・商品の企画開発