テック・ フォー・ファミリー（Tech. For Family）：CHERY VPDワールドプレミアが終了、インテリジェントパーキングの温かい時代の到来を告げる

北京、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- 4月22日、CHERY VPDは「Tech. For Family（テック・フォー・ファミリー）」をテーマにワールドプレミアを開催し、2つの中核機能を発表しました。ワンタップ出発（One-Tap Departure）とワンステップ帰宅（One-Step Homecoming）です。エンドツーエンドの大規模モデル技術を搭載し、世界的な駐車の課題に対応します。ドライバーの93％が駐車の困難を経験しているとされています。



Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.



「ワンタップ出発（One-Tap Departure）」は、あなたの車があなたの元にやって来る機能です。アプリをワンタップするだけで、車両が自律的に駐車スペースから出庫し、能動的にユーザーを探します。複雑な状況に直面しても、ゲームグレードのインテリジェンスにより、急ブレーキをかけることなくスムーズで能動的な回避が可能です。

「ワンステップ帰宅（One-Step Homecoming）」は、長い一日を終えたユーザーを解放します。住宅用ガレージに入ったら、ドライバーは車を降りてアプリから駐車を開始するだけです。車両は自律的に駐車スペースを探し、埋まっていれば経路を再計画し、貴重な時間を家族に還元します。

イベントでは、Aaron Zheng執行副総経理が海外メディアとともに極狭スペースを攻略してVPDの実力を示し、中国のインテリジェント製造の信頼性を披露しました。実環境でのテストにより、歩行者への動的な譲り合いとシームレスな障害物回避が確認されています。

CHERY VPDは、2026年に中東と東南アジアでTIGGO 7およびTIGGO 8モデルに搭載される予定です。これにより、移動体験に変革をもたらします。車が思いやりを身につけたとき、すべての出発は安心であり、すべての帰宅は温もりとなります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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