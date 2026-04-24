株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役 呉 哲民、以下「パリミキ」）は、世界中で愛され続ける不朽の名作『星の王子さま』のフランス出版80周年を記念し、物語の世界観を表現したアイウェアコレクション「Le Petit Prince EYEWEAR-星の王子さま-」を2026年4月24日(金)からパリミキ、オプティックパリミキの指定店舗およびパリミキオンラインショップで販売開始いたします。

◆日常の中でも、自分だけの「大切なもの」を思い出してほしい

”心でなきゃ、ちゃんとは見えないってこと。本当に大切なものは、目に見えないんだ。” この名言で知られる児童文学『星の王子さま』は、大人になって読み返すと、自分にとって「本当に大切なもの」は何かを改めて思い出させてくれる作品です。 2025年に95周年を迎えたパリミキは、単に視力を補う道具を提供するだけでなく、お客様お一人おひとりのライフスタイルに寄り添い、最適な見え方を通して「お客様に合わせたトキメキ」を届けてまいりました。 今回のコレクションは、毎日手にするメガネを通じ、慌ただしい日常の中で「自分が本当にトキメキを感じるもの、大切にしていること」に思いを馳せる、そんな豊かな時間を提案したいという想いから生まれました。

◆メガネで物語を身に纏う。あなただけに向けたデザイン

メガネは全3モデル。各モデルに物語のシーンを想起させるテーマを定めています。 著者のサン＝テグジュペリや、物語に登場するキツネや王子さまに、「おとなは何もわかっていない」といわれないよう、単なるキャラクターがついているだけではなく、ストーリーを五感で感じ、それぞれのシーンが伝える教訓を思い起こさせるような細部へのこだわりを詰め込みました。 あえて、つるの内側やケースの内側といった、持ち主だけがわかる箇所にデザインを忍ばせ、鏡を見る瞬間やメガネを置くふとした瞬間に、自分だけが物語のメッセージを受け取れる。そんな大人の遊び心を大切にしています。

◆ラインアップ

■LP-001＜王子さまの星 小惑星B612＞

王子さまが住んでいる小さな星である、「小惑星B612」をイメージしたモデルです。 つるには星のメタルパーツがキラリと光ります。左のつるの先端には、王子さまが自分の星に帰るきっかけをくれたキツネの姿が見えます。

■LP-002＜王子さまとパイロットの出会い＞

地球にたどり着いた王子さまが、パイロットに「ヒツジの絵を描いて！」とお願いする出会いのシーンをイメージしたモデルです。 つるの内側には、パイロットが描いたさまざまなヒツジを箔押ししています。

■LP-003＜王子さまのバラ＞

王子さまが自分の星で大切に育てた「たった一輪のバラ」との絆をイメージしたモデルです。 つるの先端にバラのメタルパーツをクリア七宝で閉じ込め、覆いガラスをかぶせたバラを表現しました。

■開くとウワバミに飲まれたゾウが見える！ハードケース＆メガネ拭き

全てのフレームにハードケースとメガネ拭きが付属します。 ケースは、物語冒頭にあるパイロットの子どもの頃のお話をモチーフにしたデザインです。外側はただの帽子のように見える模様ですが、中を開くと「ウワバミに飲まれたゾウ」であることがわかるようになっています。 メガネ拭きは、有名シーンのイラストと名言が印刷されており、各モデルに異なる絵柄をお届けします。 ※ケース、メガネ拭きのみの販売はありません。 ※フレームとメガネ拭きの組み合わせは変更できません。

◆星の王子さまとは

フランスの小説家アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによって1943年にニューヨークで出版された児童文学です。今日までに全世界で累計発行部数3億冊を超え、大人になってから読むと純真な心を取り戻せるストーリーとして、世代を超えて愛され続けています。

◆株式会社パリミキについて

〝お客様に合わせた「トキメキ」と「あんしん」の創造で熱狂的ファン作りを〟 2025年に創業95周年を迎えた、日本国内におけるメガネ、補聴器およびその関連商品を主に取り扱うチェーン。 従来の規格化されたレギュラーチェーンの概念を打破し、お客様や地域にお合わせした「トキメキ」を感じる様々な店舗や、「あんしん」を感じていただける視力測定・眼鏡調整など、他にない新しい価値創造にチャレンジしています。

◆商品概要

発売日：2026年4月24日（金） フレーム価格：税込15,400円 ラインナップ：全3モデル・9種 （ケース・クロス付）

◆販売店舗

店舗：パリミキ、オプティックパリミキ（店舗によりお取り寄せの場合がございます） オンラインショップ：https://www.paris-miki.co.jp/shop/brand/lepetitprince/

◆会社概要

会社名：株式会社 パリミキ 設立：2009年１月１５日 代表者：代表取締役社長 呉 哲民 資本金：1億円 事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン URL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ PR担当 四郎丸 shingo.shiroumaru@paris-miki.jp