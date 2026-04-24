公表された臨床研究により、運動後の回復における低用量溶液としてのPromentum（R） Recoverの効果が実証





イリノイ州モメンス, 2026年4月23日 /PRNewswire/ -- このほど発表されたヒトを対象とした臨床試験によると、FutureCeuticalsが開発した特許出願中の処方「Promentum® Recover」は、フルクトボレートカルシウムを主成分とし、低用量のターメリックおよびザクロエキスを配合しており、運動後の回復に統計的に有意な効果をもたらすことが実証されました。Promentum® Recoverは、激しい運動後に、筋肉痛の軽減、回復感の向上、精神的エネルギーの改善、睡眠の質の改善など、独自の一連の効果をもたらすことが示されました。

Loughborough Universityで実施された無作為化二重‑盲検プラセボ‑対照試験では、激しい筋肉‑損傷を伴う運動を行った後、レクリエーション目的で運動を行う成人を対象に、Promentum Recoverの効果が評価されました。

Promentum Recoverを使用した被験者は、筋肉に損傷を与える運動の72時間後に、プラセボ群と比較して筋肉痛が17％以上軽減し、運動後の筋肉痛が著しく軽減したことが示されました。

さらに、Promentum Recoverは、参加者が回復期間中に感じた身体的な面以外も有意な改善をもたらしました。運動誘発性疲労を直接評価する質問に対して、被験者たちは運動‑後72時間を通して回復が進んだと感じており、これはトレーニング後の準備態勢への復帰が早かった。 運動による疲労を直接評価する質問に対して、被験者たちは運動後72時間にわたり回復が進んだと報告しており、これはトレーニング後の回復が早かったことを示しています。

その効果は、精神的エネルギーや睡眠の質の著しい改善にも及んでいます。参加者は、激しい運動の後、精神的な消耗が少なくなり、睡眠の質が向上したと報告しています。研究者は、激しい運動とその後の睡眠障害との関連性を指摘しており、これが回復をさらに困難にし、遅らせる要因となっています。

本研究の著者らは、300mgという少量の投与量では、回復効果を得るために通常使用される量に比べてウコンエキスとザクロエキスの含有量が「著しく少ない」こと、また、これらのエキスとフルクトボレートカルシウムとの間に相乗効果が存在する可能性は、さらなる調査に値するものであり、その可能性を否定することはできないと指摘しています。

「この研究は、当社の主要成分であるフルクトホウ酸カルシウムの運動回復に関する初の臨床研究として発表されたものであり、特許取得済みのミネラル複合体に関する当社の広範な既存研究を、新たな利点とともにスポーツ栄養市場に拡大するものです」と、FutureCeuticalsの研究開発担当バイスプレジデント兼最高法務責任者であるJ. Randal Wexlerは述べています。 「このような回復効果は、関節と可動性の分野における当社の長い臨床的・商業的成功の歴史を自然に補完するものです。」

FutureCeuticals, Inc.について

FutureCeuticals, Inc. はPromentum® Recoverの独占的開発者であり、機能性食品、飲料、栄養補助食品市場向けの植物由来のパウダーおよびエキスの研究、開発、製造を行うリーディング・カンパニーです。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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