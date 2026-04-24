Brandwatch、APACのデータカバレッジを拡大し、マーケターのグローバル市場理解を強化

主要なAPACプラットフォームへの新たなアクセスが、 グローバル企業 の断片化した世界のオーディエンス理解と確信ある行動を後押し

英国ブライトン、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- Cision傘下で、 ソーシャルおよびメディア インテリジェンスのグローバルリーダーである Brandwatchは本日、アジア太平洋地域の主要プラットフォームにおけるデータカバレッジの拡大を発表しました。これにより、 グローバル企業 が増大する課題に対処できるよう支援します。それは、データへのアクセスと真のオーディエンス理解との間にあるギャップです。





Brandwatchが最近実施した調査によると、かつてない量のデータが存在するにもかかわらず、自社のオーディエンスを真に理解している マーケターは わずか25% にとどまることが 分かりました。シグナルは至るところに存在しますが、自信を持った意思 決定を支える形で結び付けられてはいません。

その主な理由の1つは、データが不完全であることです。

多くのグローバル 企業は今なお、 主として欧米の 限られたプラットフォームから得られる シグナルに依存しています。しかし、消費者 行動は グローバルであり、 その多くは、従来のデータモデルでは十分に捉えられていないエコシステムの中で形成されています。

APACには25億人を超えるソーシャルメディアユーザーが存在し、コマース、文化、コンテンツにおける極めて影響力の大きいトレンドの一部を生み出しています。

それにもかかわらず、多くの戦略は世界の一部しか見えていない状態で構築されています。これらの市場で成功するには、単なる翻訳以上のものが必要です。必要なのは、APACのデジタル環境を形作る会話、行動、シグナルを明確に理解したうえで築かれるカルチュラルインテリジェンスです。

Brandwatchの 拡大したカバレッジ には、 WeChat、Weibo、 RedNoteなど、 APACの主要プラットフォームへの アクセスが 含まれており、 これらはいずれも、 この地域全体の消費者行動、製品発見、 ブランド認識の形成に重要な役割を果たしています。

このカバレッジは、 最も関連性の高いシグナルや 新たなトレンドを浮かび上がらせるよう設計された 厳選データセットを通じて提供され、 チームが 生データに圧倒されることはありません。

これらのシグナルが 欧米のプラットフォームに 現れる頃には、関与する機会はすでに過ぎていることが少なくありません。より早い段階で可視化できれば、その状況は変わります。それにより、 ブランドは変化を 先読みし、 自信を持って行動し、 成果を左右できるようになります。

Brandwatchは、 革新的な インテリジェンスレイヤーである Iris AIを通じて、 複雑な多言語データを実用的なインサイトへと変換・集約し、 チームが言語、 文字体系、文化的文脈をまたいでシグナルを解釈できるよう支援します。

APAC全域における地域別の専門知見とグローバルなインサイト支援を組み合わせることで、Brandwatchは、チームが断片化したシグナルからオーディエンスのより完全な全体像へと移行できるよう支援します。

Cisionの最高 製品 責任者であるJim Daxner氏は、次のように述べています。「次の時代に勝つブランドは、より多くの データを持つブランドではなく、 世界をより完全に捉えているブランドです。 あまりにも多くの意思決定が、依然として断片的なシグナルに基づいて行われています。 APACにおける当社のデータカバレッジを 深めることで、 お客さまは全体像を把握し、 それに基づいて自信を持って行動できるようになります。」

消費者行動がますますグローバルかつ断片的になる中、地域をまたいでシグナルを結び付ける能力が、ブランドがどれほど効果的にオーディエンスを理解し、その理解に基づいてどれほど自信を持って行動できるかを左右します。

Brandwatchについて

Brandwatchは、 ソーシャルメディア管理とコンシューマーインテリジェンスのリーディングスイートとして、ブランドが最も重要なオーディエンスを見極め、そのオーディエンスに認知され、理解し、また理解されることを可能にします。Forbes 100企業の半数に信頼されているBrandwatchは、世界で最も革新的な企業に、機会の獲得、エンゲージメントの強化、成長の加速を支えるAI搭載のインサイトとツールを提供しています。

当社の包括的なスイートは、コンシューマーインテリジェンス、インフルエンサーマーケティング、ソーシャルメディア管理にまたがり、ブランドや代理店が大規模にデータ主導の戦略を実行できるようにします。

Brandwatchは、CisionOne、 Trajaan、PR Newswireとともに、Cisionブランドファミリーの一員です。

メディア問い合わせ先：

Cision広報

CisionPR@cision.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2962013/Brandwatch_By_Cision_Logo_Stacked.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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