毛玉だらけの服がよみがえる。液晶表示付き・3段階調整対応の高コスパ毛玉取り器「Q20」発売

お気に入りのニット、制服、コート、ソファカバー。 まだ着られるのに、毛玉が目立つだけで"部屋着行き"になっていませんか？ 楽天市場でも毛玉取り器カテゴリーには、数多くのレビューが寄せられています。 その中で特に多い悩みが、次のような声です。 * 思ったより毛玉が取れない * 生地を傷めそうで不安 * すぐ電池切れになる * いつ電源が切れるかわからない * 操作がわかりにくい * 安いけれど使いにくい * パワー不足で何度も往復が必要 * 掃除が面倒で続かない * 誤操作が心配 * 衣類素材によって使い分けできない こうしたユーザーの不満点に着目し、"使いやすさ・安全性・しっかり取れる性能"を追求した新モデル、毛玉取り器 Q20が登場しました。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100629/

一刮きでスッキリ。6枚刃の高性能カットシステム

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100629/

本製品は、6枚刃の精鋼フローティングブレードを採用。 毛玉を効率よくキャッチし、軽くなでるだけで素早くカットします。 何度も同じ場所を往復する必要がなく、忙しい朝やお出かけ前でも短時間でケア可能。 ニットやスウェット、コートなど、気になる毛玉をすっきり整えます。

衣類を守りながらケア。加厚ハニカムメッシュ採用

「毛玉は取りたいけれど、生地を傷めたくない」 そんな声に応え、本製品には厚みのあるハニカム構造ステンレスメッシュを採用しました。 刃が直接衣類に触れにくい設計で、デリケートな生地にも配慮。 毛玉だけをしっかり取りながら、大切な服をやさしく守ります。 セーター、マフラー、ストール、子ども服などにも使いやすい安心仕様です。

数字で見えるから安心。電量＆段階表示付き液晶ディスプレイ

従来品で多かった「突然止まった」「充電残量がわからない」という不満にも対応。 本製品はデジタル表示スクリーンを搭載し、電池残量と使用モードをひと目で確認できます。 * 充電タイミングがわかりやすい * 使用中のパワー段階が見える * 切り忘れ防止にも役立つ 見える安心感で、毎日の使用がより快適になります。

3段階調整で、素材に合わせて使い分け

衣類の素材によって、必要なパワーは異なります。 本製品は3段階の出力調整機能を搭載。 * 弱モード：薄手衣類・デリケート素材 * 中モード：普段着・スウェット類 * 強モード：厚手ニット・コート類 服に合わせて使えるから、より効率的で安心です。

コードレス設計で、使いたい場所がそのままお手入れ空間に

本製品は、取り回しやすい**コードレス設計**を採用。 コンセントの位置を気にせず、リビング・寝室・クローゼット・玄関先など、使いたい場所ですぐに毛玉ケアができます。 さらに、使い方も自由自在。 * テーブルに衣類を置いてしっかりお手入れ * 着たまま気になる部分をサッとケア * ハンガーに掛けたままコートやニットを整える コードが絡まるわずらわしさもなく、持ち運びも簡単。 「気づいた時にすぐ使える」手軽さが、毎日続けやすい理由です。

誤作動を防ぐ、安全保護設計

使いやすさだけでなく、安全面にも配慮しました。 電源保護機能-持ち運び中や収納時の誤作動を防止。

カバー未装着時ロック機能

網カバーが正しく取り付けられていない場合は作動しない安全設計。 小さなお子さまがいるご家庭や、初めて使う方にも安心してお使いいただけます。

お手入れ簡単。掃除ブラシ付き

毛玉取り器は、使った後のお手入れも重要です。 本製品には専用クリーニングブラシが付属しており、刃やダスト部分の清掃も簡単。 使ったあとすぐ整えられるので、いつでも清潔に保てます。

低価格でも、しっかり使える。高コスパモデル

「高機能な毛玉取り器は高そう」 そんなイメージを変える、手に取りやすい価格設定も魅力です。 必要な機能をしっかり備えながら、購入しやすい価格を実現。 初めての1台にも、買い替えにもおすすめの高コストパフォーマンスモデルです。 Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100629.html

毛玉を取るだけで、服の印象は変わる

毛玉がなくなるだけで、服はぐっと清潔に見える。 お気に入りの一着が、また着たくなる一着に変わる。 捨てる前に、しまい込む前に。 毛玉取り器 Ｑ20で、衣類ケアをもっと簡単に、もっと気持ちよく始めてみませんか？ 数量限定販売中。季節の変わり目需要で人気上昇中のため、お早めにご検討ください。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/