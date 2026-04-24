株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、岩手県盛岡市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「もりおかゼロカーボン2050」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

盛岡市では、2050年までにゼロカーボンシティをめざし、様々な取り組みを行っています。 ▼取り組み ・公共施設や小中学校のＬＥＤ化 ・公共施設への太陽光発電設備の導入 ・住宅用太陽光発電設備設置への補助 ・個人向け電気自動車導入補助 ・市内全小学４年生に協力をいただく子どもエコチャレンジ ・啓発パンフレットの作成・配布 ・市民向け環境学習講座の開催（年20～25回程度開催） など

岩手県盛岡市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/969/

●盛岡市は人口約28万人の中核市です。岩手県の県庁所在地で、東北新幹線や東北自動車道といった交通アクセスが充実しており、県内沿岸地域、秋田県及び青森県と、首都圏や仙台市を結ぶ北東北の玄関口です。 ●岩手の都市機能が集積し、商業・サービス業等の第三次産業が発達している一方で、岩手山や姫神山、中津川といった自然豊かな景観に恵まれ、居住満足度が高い市として東洋経済新報社等の各種ランキングで取り上げられています。 ●近年は産学官金連携をベースとしたヘルステック事業の展開や、東北で２番目に多くの情報通信業が集積していることからＡＩ・ＡｏＴ技術の推進に注力する等、付加価値の高い産業の育成に取り組んでいます。 ●北東北の玄関口である立地を活かし、市内南部に大規模の産業等用地を整備しており、企業誘致を積極的に実施しています。 ●企業の皆様からの温かい御支援をお待ちしております。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/03201/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form