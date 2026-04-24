■ 貴社の「困った」を現役エンジニアがその場で解決！ ブースでは、営業担当だけではなく現役のシステムエンジニアがお話を伺います。 「イベントの受付や投票をデジタル化して盛り上げたい」 「社内の『今どこ？』を共有して、電話の取次を減らしたい」 「DXと言われても、何から手を付ければいいか専門家に聞きたい」 といったご要望に対し、その場で最適なシステム構成や活用法をアドバイスします。

■ 出展スケジュール ① イベントツールウエストジャパン2026 日程：2026年5月12日(火)・13日(水) 会場：大阪南港ATCホール 詳細：https://www.tv-osaka.co.jp/event/eventtool/ 【ブース内容】 ・イベントQR受付システム ・住宅展示場向け予約システム ・イベント投票・ゲームシステム ・現役SEによる「IT活用の無料相談会」

② Web販促＆デジタル活用展 2026 日程：2026年5月27日(水) 会場：大阪産業創造館 詳細：https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47065 【展示内容】 ・現役SEによる「IT活用の無料相談会」（DX・業務効率化・システム開発） ・WEB行動予定表「WeBoard-ウィーボード-」（https://weboard.biz/）

■ ピックアップ展示：WeBoard（ウィーボード） 「今どこ？」がひと目でわかる、WEB行動予定表 https://weboard.biz アプリ不要・50人まで無料で使える手軽さから、登録ユーザー数7,000人を突破！ ホワイトボードの使い心地はそのままに、外出先やリモートワーク先からの予定共有をスムーズにします。 【会社概要】 社名：株式会社クリエ URL：https://www.creaman.com/ 所在地：〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目2-10 スリージェ南森町ビル 7F 問い合わせ先：https://www.creaman.com/contact