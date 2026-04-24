株式会社さぬき健康本舗(所在地：香川県高松市、代表：児山 茂)は、世界でも希少な日本古来の長寿ザメを専門に扱った、健康食品の通信販売事業をしている会社です。

80年以上生きる希少な国産長寿ザメの魅力に魅了され、その強靭な生命力を活かした健康食品を展開し、多くのお客様からお喜びの声をいただいております。この度、GWに向けて期間限定赤字セールを実施します。





今年のGWはどう過ごす？？





▼「出雲珠うさぎ金油プレミアム」詳細

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■GWへの需要

株式会社さぬき健康本舗が実施したアンケートでは、今年のゴールデンウィークは約70％の人が「自宅でゆっくり過ごす」と回答。外出需要が高まる一方で、“あえて予定を入れない過ごし方”が広がっていることが明らかになりました。





一方で、こうした長期休暇中に問題となるのが「生活リズムの乱れ」です。

ついつい夜更かししてしまったり、朝ゆっくり起きたりと、気付かないうちに生活のリズムが崩れてしまうことも多いかと思います。連休明けに「なんだか体が重い…」と感じた経験は誰しもあるはず。

近年は“無理に外出しない”を選ぶ傾向も見られており、生活の質を重視する過ごし方が広がっています。

こうした背景を受け、同社では「連休中でも生活リズムを整えたい」というニーズに応える商品として、国産クワトロ金油(国産長寿ザメ肝油)の期間限定セールを実施します。









■商品の特徴

(1)国産サメにこだわる理由

通常使われるサメ肝油は寿命20年ほどのヨシキリザメですが、通常使われるサメ肝油は寿命20年ほどのヨシキリザメですが、出雲珠うさぎ金油プレミアムは80年以上生きる長寿ザメとして知られる国産アブラツノザメを使用。

3代続くサメ専門の漁師が500種類以上の中で「骨の奇形や癌を見たことがない」と唸るほどの生命力の強さが特徴です。





(2)睡眠の質が気になる方へ(DAGEに注目)

国産サメ肝油からしか摂れないDAGEは睡眠の質を高め、深い眠りをサポートする成分として注目されています。また、DAGEは赤ちゃんを守る成分として知られ、免疫機能を支える役割があります。母乳にも含まれる成分ですが、母乳の50～200倍のDAGEが含まれています。





(3)4粒でマグロ12切れ分のDHA・EPA・DPAが摂れる！

普段の食事では補いにくい青魚のサラサラ成分(DHA、EPA、DPA)に加え、目覚めスッキリ成分DAGEが黄金比率で配合されています。1日1～4粒を体質やライフスタイルに合わせて飲むことで通常の食事では補いきれない青魚成分を摂ることができます。

バランスよくこの4つの成分を同時に摂れるのが出雲珠うさぎ金油プレミアムです。





(4)安心の国内生産、国産原料、国内大学の研究(オールジャパンの製品です)

健康補助食品のGMP( 医薬品製造レベルの製造・品質管理基準 )製造所として認定された国内トップレベルの工場で製造おり、安心してお飲みいただけます。









■セール概要

商品名 ： 出雲珠うさぎ金油プレミアム4ヶ月分(1日1粒)

価格 ： 20％オフの1袋2384円(通常価格2,980円)

セール期間： 2026年4月30日～5月3日

内容 ： 1袋120粒入り(4ヶ月分)

セール場所： Amazon

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZ98XTQ?th=1









■アンケート調査

実施期間 ： 2025年4月13日～4月20日

アンケートURL ： https://x.com/sanukikenkou/status/2043610804529082391

アンケート質問： GWはどのように過ごしますか？

アンケート結果： 自宅でゆっくり→73.2％、レジャーに出かける→26.8％





〈アンケート回答者の声〉

・予定ないので自宅でゆっくりします！

・混雑する時期は家にいます。

・実家に帰ってのんびりします。

・レジャーに出かけます。キャンプの予定です！





アンケート結果

最高品質・最安値への挑戦

マグロ12切分のDHA・EPA・DPA

DAGEが母乳の約50～200倍

1日1粒だけ

楽天デイリーランキング第1位

Amazon★4.6





■会社概要

商号 ： 株式会社さぬき健康本舗

代表者 ： 代表取締役 児山 茂

所在地 ： 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10高松寿町プライムビル4F

設立 ： 2013年

事業内容： 健康食品通信販売事業

資本金 ： 2,299万円

URL ： https://www.sanukipg.com









■関連サイト

・ホームページ：

https://www.sanukipg.com

・公式オンラインショップ(Amazon)：

https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?ref_=ast_bln

・公式Instagram：

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・公式X：

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【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口

TEL：0120-949-575