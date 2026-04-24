株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する、北海道産小麦の焼きたてパンで人気の『ペンギンベーカリー』は、青森県三沢市に新店舗をオープンします。本店舗では、全国で人気を博する代表的なパンに加え、北海道を拠点に自社焙煎にこだわる人気珈琲店『森彦』のコーヒーを導入。三沢市の皆様の暮らしに寄り添い、焼きたてパンとコーヒーを気軽に楽しめるベーカリーを目指します。

■ペンギンベーカリー青森三沢店 店舗概要 【住 所】〒033-0123 青森県三沢市大字三沢字堀口94-168 【営業時間】10:00～19:00 ※当日分のパンが無くなり次第、終了 【駐 車 場】あり

【ペンギンベーカリー三沢店のポイント】

◎三沢市初出店となるペンギンベーカリー新店舗 ◎全国で人気のカレーパンフォンデュをはじめとした約80種類の豊富なラインナップ ◎焼きたてパンと北海道の人気珈琲店『森彦』のコーヒーを気軽に楽しめるベーカリー ペンギンベーカリー青森三沢店では、朝食やおやつ、ちょっとした手土産や差し入れなど、日常のさまざまなシーンでご利用いただける商品を取り揃えています。日常使いしやすい価格帯と、毎日通っても飽きのこない豊富な品揃えで、何気ない日常の中に“小さな幸せ”をお届けできるような、地域の皆様の暮らしに寄り添った存在を目指します。皆様ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

三沢市の皆様に召し上がっていただきたい！ペンギンベーカリーおすすめ商品はコチラ！

累計販売個数500万個突破※1！ カレーパングランプリ®で最高金賞を受賞した ペンギンベーカリー自慢の「日本一のカレーパン※２」

・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込330円 サクサクの衣の中から特製カレールーとチーズフォンデュがとろけ出す『カレーパンフォンデュ』。カレールーに甘エビオイルを加え、プリプリの海老が丸ごと入った『海老カレーパンフォンデュ』。そして、じっくりと煮込んだホロホロと柔らかい北海道産の牛肉を贅沢に詰め込んだ『北海道産牛のカレーパンフォンデュ』。いずれもカレーパングランプリ®で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

※1「カレーパンフォンデュ」「海老カレーパンフォンデュ」「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」の合計販売数（2026年5月現在） ※2 日本カレーパン協会主催（ https://currypan.jp/gp ）が主催するカレーパングランプリにおいて、2020・2022年度バラエティ部門で「海老カレーパンフォンデュ」が、2021年度東日本揚げカレーパン部門で「カレーパンフォンデュ」が、2024年度チーズカレーパン部門で「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」がそれぞれ最高金賞を受賞し、日本一に輝きました。

パン×コーヒー。北海道生まれのおいしい出会いをぜひ体験してください。

ペンギンベーカリー青森三沢店では、北海道を拠点に自社焙煎にこだわる人気珈琲店「森彦」の珈琲をテイクアウトで提供いたします。（※青森県内では青森三沢店のみ） 北海道で生まれた特別なペアリングで心もお腹も満たされる至福のひとときをお楽しみください。 【森彦について】 1996年に北海道札幌市・円山の路地裏にある小さな古民家から始まった「森彦」。厳選した豆を自社焙煎し、北海道の風土や暮らしに根ざした独自のブレンドを提供しています。寒冷地でもしっかりとした満足感を得られるような重厚な味わいが特徴。創業以降、札幌を中心に次々と話題性のあるカフェをオープンし、現在は北海道内に12店舗を展開。リノベーションを中心とした店舗デザインに見られる独特の美意識と空間づくりは、こだわりの珈琲とともに多くの札幌市民を魅了しています。 ホームページ https://www.morihico.com Instagram https://www.instagram.com/morihico.official X https://x.com/morihicocoffee この他、北海道の素材と味にこだわった商品を多数取り揃えております。 毎日通っても飽きない、バラエティ豊かな品揃えで、皆様のご来店をお待ちしております。 ・北海道産小麦「ゆめちから」100％使用『とべない食パン』（２斤 税込720円 / 1斤 税込380円） ・札幌のソウルフード『ちくわパン』（1個 税込280円） ・からあげグランプリ（※3）で2度も「金賞」を受賞！「北海道名物サンギ串」（1本 税込480円） ・じゃがいもを丸ごと揚げた北海道名物「峠のあげいも」（1本 税込480円）

※3 日本唐揚協会（ https://karaage.ne.jp ）が主催する「からあげグランプリ」の第13回・第15回で金賞を受賞しました。

会社情報

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035 [メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/ X https://x.com/penguinhokkaido

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