〜累計受験申込者数 56万人突破！〜第54回アロマテラピー検定 申し込み受付を4月24日（金）より開始





















□累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは □累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは





2026年7月5日（日）





























試験問題は『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。 試験問題は『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。









アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。また、さらに学びを深めることで、アロマテラピーのプロフェッショナルを目指すこともできます。＊2025年12月AEAJ調べ□第54回アロマテラピー検定 受験要項・試験日時2級／10：45〜（試験時間30分）1級／14：00〜（試験時間35分）・申し込み期間2026年4月24日（金）〜6月2日（火）※締切厳守・申し込み方法インターネット （下記よりお申し込み）www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy・​試験形式インターネット試験（パソコンやスマートフォンから受験が可能）※選択解答方式・受験資格年齢、経験などの制限はなく、どなたでも受験が可能・受験料2級／6,600円（税込）1級／6,600円（税込）※2級・1級併願／13,200円（税込）・公式テキストアロマテラピーの基本から活用法まで、楽しく効率的に学べる唯一の公式テキストです。公式問題集もあります。（1999年9月創刊／2020年6月改訂版発行）