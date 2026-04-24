〜累計受験申込者数 56万人突破！〜第54回アロマテラピー検定 申し込み受付を4月24日（金）より開始

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　公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称：AEAJ、東京都渋谷区）は、第54回アロマテラピー検定の申し込み受付を、2026年4月24日（金）より開始いたします。受験申し込み期間に合わせ、「アロマ星座占い〜星が導く私の香り」キャンペーンを実施中。全国のアロマテラピーショップ、スクール、サロンにて「ラッキーアロマ作り」ワークショップも行います。また、AEAJグリーンテラスでは、企画展「星座が導く、運命の香り」を7月11日（土）まで開催します。















□累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは


アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。

また、さらに学びを深めることで、アロマテラピーのプロフェッショナルを目指すこともできます。

＊2025年12月AEAJ調べ

□第54回アロマテラピー検定　受験要項

・試験日時



2026年7月5日（日）




2級／10：45〜（試験時間30分）

1級／14：00〜（試験時間35分）

・申し込み期間

2026年4月24日（金）〜6月2日（火）※締切厳守

・申し込み方法

インターネット （下記よりお申し込み）

www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy

・​試験形式

インターネット試験（パソコンやスマートフォンから受験が可能）※選択解答方式

・受験資格

年齢、経験などの制限はなく、どなたでも受験が可能

・受験料

2級／6,600円（税込）

1級／6,600円（税込）

※2級・1級併願／13,200円（税込）

・公式テキスト













試験問題は『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。






アロマテラピーの基本から活用法まで、楽しく効率的に学べる唯一の公式テキストです。

公式問題集もあります。

（1999年9月創刊／2020年6月改訂版発行）

https://digitalpr.jp/table_img/2593/132828/132828_web_1.png





本件に関するお問合わせ先

アロマテラピーについての研究、アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。

＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）

広報担当　E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp

関連リンク

アロマテラピー検定特設サイト

https://www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy/

アロマ星座占い特設サイト

https://aroma.aromakankyo.or.jp/horoscope/

AEAJグリーンテラス特設サイト

https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/