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〜累計受験申込者数 56万人突破！〜第54回アロマテラピー検定 申し込み受付を4月24日（金）より開始
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称：AEAJ、東京都渋谷区）は、第54回アロマテラピー検定の申し込み受付を、2026年4月24日（金）より開始いたします。受験申し込み期間に合わせ、「アロマ星座占い〜星が導く私の香り」キャンペーンを実施中。全国のアロマテラピーショップ、スクール、サロンにて「ラッキーアロマ作り」ワークショップも行います。また、AEAJグリーンテラスでは、企画展「星座が導く、運命の香り」を7月11日（土）まで開催します。
□累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは
アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。
また、さらに学びを深めることで、アロマテラピーのプロフェッショナルを目指すこともできます。
＊2025年12月AEAJ調べ
□第54回アロマテラピー検定 受験要項
・試験日時
2級／10：45〜（試験時間30分）
1級／14：00〜（試験時間35分）
・申し込み期間
2026年4月24日（金）〜6月2日（火）※締切厳守
・申し込み方法
インターネット （下記よりお申し込み）
www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy
・試験形式
インターネット試験（パソコンやスマートフォンから受験が可能）※選択解答方式
・受験資格
年齢、経験などの制限はなく、どなたでも受験が可能
・受験料
2級／6,600円（税込）
1級／6,600円（税込）
※2級・1級併願／13,200円（税込）
・公式テキスト
試験問題は『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。
アロマテラピーの基本から活用法まで、楽しく効率的に学べる唯一の公式テキストです。
公式問題集もあります。
（1999年9月創刊／2020年6月改訂版発行）
https://digitalpr.jp/table_img/2593/132828/132828_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
アロマテラピーについての研究、アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当 E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
関連リンク
アロマテラピー検定特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy/
アロマ星座占い特設サイト
https://aroma.aromakankyo.or.jp/horoscope/
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/
□累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは
アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。
また、さらに学びを深めることで、アロマテラピーのプロフェッショナルを目指すこともできます。
＊2025年12月AEAJ調べ
□第54回アロマテラピー検定 受験要項
・試験日時
2026年7月5日（日）
2級／10：45〜（試験時間30分）
1級／14：00〜（試験時間35分）
・申し込み期間
2026年4月24日（金）〜6月2日（火）※締切厳守
・申し込み方法
インターネット （下記よりお申し込み）
www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy
・試験形式
インターネット試験（パソコンやスマートフォンから受験が可能）※選択解答方式
・受験資格
年齢、経験などの制限はなく、どなたでも受験が可能
・受験料
2級／6,600円（税込）
1級／6,600円（税込）
※2級・1級併願／13,200円（税込）
・公式テキスト
試験問題は『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。
アロマテラピーの基本から活用法まで、楽しく効率的に学べる唯一の公式テキストです。
公式問題集もあります。
（1999年9月創刊／2020年6月改訂版発行）
https://digitalpr.jp/table_img/2593/132828/132828_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
アロマテラピーについての研究、アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当 E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
関連リンク
アロマテラピー検定特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy/
アロマ星座占い特設サイト
https://aroma.aromakankyo.or.jp/horoscope/
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/