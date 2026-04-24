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サターラ、Veristat社への規制・メディカルライティング事業売却に関する最終合意を締結
本取引により、モデルに基づく医薬品開発（MIDD）および臨床インテリジェンスへのさらなる注力が可能となります。2026年業績見通しの更新情報は取引完了時に提供予定です。
ペンシルベニア州ラドナー、2026年4月22日（GLOBE NEWSWIRE）- モデルに基づく医薬品開発 (MIDD) のグローバルリーダーであるサターラ（Nasdaq: CERT）は本日、規制およびメディカルライティング事業をVeristat社に、最大1億3500万ドルの対価で売却する最終契約を締結したと発表しました。本取引は慣例的な完了条件を満たすことを条件として、2026年第2四半期中に完了する見込みです。
「サターラの戦略は、MIDDおよび臨床インテリジェンス・ソリューションの規模、リーチ、影響力拡大に重点を置いています。本取引は、医薬品開発ライフサイクル全体におけるAI駆動型モデリング＆シミュレーションの導入加速に向けた当社の取り組みを裏付けるものです。」と最高経営責任者（CEO）のジョン・レスニック氏は述べました。
2025年、規制・メディカルライティング事業は、未配分間接費を除き、5,000万ドルの売上高と1,700万ドルの調整後EBITDAを生み出しました。同事業部には約220名の従業員が在籍しています。
「本取引により、顧客向けの統合MIDDプラットフォームへの集中投資が可能になると同時に、製品イノベーションやオペレーション変革に注力することができます。当社の戦略に沿い、この売却益を顧客、患者、そして株主の皆様への長期的な価値創出に活用していく所存です。」とレスニック氏は語りました。
サターラは取引完了に伴い、規制・メディカルライティング事業の売却を反映させるため、2026年の業績見通しを更新する予定です。
サターラの財務アドバイザーはPerella Weinberg Partners LPが、法務顧問はTroutman Pepper Locke LLPが務めました。Veristatの財務アドバイザーはGuggenheim Securities, LLCが、法務顧問はMcDermott Will & Schulteが務めました。
サターラについて
サターラは、シミュレーションソフトウェア、テクノロジー、サービスを活用して医薬品開発を加速し、従来の創薬・医薬品開発を変革します。当社の顧客は70カ国に及ぶバイオ製薬企業、学術機関、規制当局等、2,600社以上にわたります。詳細はサターラのウェブサイト https://www.certara.com/ をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」条項に定義される「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれています。これには、Regulatory and Medical Writing事業の売却計画、取引完了までの予定スケジュール、取引による調達資金の使用予定、取引後の財務および営業業績に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。実際の結果は、特に、取引が完了しない可能性、取引に適用される法的要件や規制当局の承認を遵守するために必要な予期せぬコストや期間、取引に対する顧客や株主の反応、取引による混乱で事業および運営関係の維持がより困難になることなどにより、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります； 多額の取引コスト、一般的および国際的な経済状況の変化、「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」、ならびに当社が2026年2月26日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Kおよびその後米国証券取引委員会に提出した報告書を含む、当社の米国証券取引委員会（以下「SEC」）提出書類および報告書に記載されているそのその他の要因も考慮する必要があります。将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点のものであり、適用される証券取引法で義務付けられている範囲を除き、当社は、実際の結果、予想の変更、または事象の変化を反映するために、それらの記述を更新または修正する義務を明示的に否認します。
本件に関するお問合わせ先
Alyssa Horowitz
Pan Communications
certara@pancomm.com
赤津 笑美
emi.akatsu@certara.com
藤井 沙奈
sa-fujii@prap.co.jp
ペンシルベニア州ラドナー、2026年4月22日（GLOBE NEWSWIRE）- モデルに基づく医薬品開発 (MIDD) のグローバルリーダーであるサターラ（Nasdaq: CERT）は本日、規制およびメディカルライティング事業をVeristat社に、最大1億3500万ドルの対価で売却する最終契約を締結したと発表しました。本取引は慣例的な完了条件を満たすことを条件として、2026年第2四半期中に完了する見込みです。
2025年、規制・メディカルライティング事業は、未配分間接費を除き、5,000万ドルの売上高と1,700万ドルの調整後EBITDAを生み出しました。同事業部には約220名の従業員が在籍しています。
「本取引により、顧客向けの統合MIDDプラットフォームへの集中投資が可能になると同時に、製品イノベーションやオペレーション変革に注力することができます。当社の戦略に沿い、この売却益を顧客、患者、そして株主の皆様への長期的な価値創出に活用していく所存です。」とレスニック氏は語りました。
サターラは取引完了に伴い、規制・メディカルライティング事業の売却を反映させるため、2026年の業績見通しを更新する予定です。
サターラの財務アドバイザーはPerella Weinberg Partners LPが、法務顧問はTroutman Pepper Locke LLPが務めました。Veristatの財務アドバイザーはGuggenheim Securities, LLCが、法務顧問はMcDermott Will & Schulteが務めました。
サターラについて
サターラは、シミュレーションソフトウェア、テクノロジー、サービスを活用して医薬品開発を加速し、従来の創薬・医薬品開発を変革します。当社の顧客は70カ国に及ぶバイオ製薬企業、学術機関、規制当局等、2,600社以上にわたります。詳細はサターラのウェブサイト https://www.certara.com/ をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の「セーフハーバー」条項に定義される「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれています。これには、Regulatory and Medical Writing事業の売却計画、取引完了までの予定スケジュール、取引による調達資金の使用予定、取引後の財務および営業業績に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。実際の結果は、特に、取引が完了しない可能性、取引に適用される法的要件や規制当局の承認を遵守するために必要な予期せぬコストや期間、取引に対する顧客や株主の反応、取引による混乱で事業および運営関係の維持がより困難になることなどにより、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります； 多額の取引コスト、一般的および国際的な経済状況の変化、「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」、ならびに当社が2026年2月26日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Kおよびその後米国証券取引委員会に提出した報告書を含む、当社の米国証券取引委員会（以下「SEC」）提出書類および報告書に記載されているそのその他の要因も考慮する必要があります。将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点のものであり、適用される証券取引法で義務付けられている範囲を除き、当社は、実際の結果、予想の変更、または事象の変化を反映するために、それらの記述を更新または修正する義務を明示的に否認します。
本件に関するお問合わせ先
Alyssa Horowitz
Pan Communications
certara@pancomm.com
赤津 笑美
emi.akatsu@certara.com
藤井 沙奈
sa-fujii@prap.co.jp