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ＤＩＣ、睡眠の質向上・疲労ストレス軽減・お通じ改善をサポートする機能性表示食品 「ネルエイド」 を新発売
-3種の機能に加え、マルチな栄養も補給できる藍藻スピルリナサプリメント-
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する*1機能性表示食品「ネルエイド」 を2026年4月24日より、DICオンラインショップなどで販売開始します。
本製品は、睡眠・ストレス・お通じの３つの課題に着目し、タンパク質、ビタミン・ミネラルなど50種以上の健康・栄養成分を含む藍藻「DICスピルリナ」をベースに開発しました。睡眠の質の向上*1に役立つ機能および、仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレス*2を和らげる機能をもつ「GABA」と、お通じを改善する機能をもつ「植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）」を配合した、トリプルヘルスクレーム（3つの健康機能表示）の機能性表示食品です。健康の維持・増進に向けて、睡眠・ストレス・お通じの悩みをサポートするとともに、スピルリナに含まれる健康に重要な多くの栄養・健康成分も補給できます。
スピルリナは、約30億年前に誕生した食用藍藻で、50種以上の健康・栄養成分を含むことから「スーパーフードの王様」とも呼ばれています。DICグループは、その可能性にいち早く着目し、1977年に世界で初めて管理培養下でのスピルリナ量産化に成功し、50年にわたり研究を続けてきました。以来、藻類研究のパイオニアとして、スピルリナ粉末を健康食品にとどまらず、食用色素、食品素材、飼料分野へ展開してきました。
DICグループは、消費者の健康志向の高まりを背景に、今後も当社が得意とする藻類培養技術を活かし、「食の安全・安心」に貢献する食品やサプリメントなどの製品開発を進めていきます。
*1 睡眠の質（眠りの深さ）；GABAに関する研究報告
*2 仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレス；GABAに関する研究報告
＜製品概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2629/133721/133721_web_1.png
＜販売概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2629/133721/133721_web_2.png
以 上
‐ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩りと快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高１兆円を超え、世界全体で2.1万人以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
DIC株式会社 ヘルスケアEC・マーケティンググループ
dlt-toiawase@ma.dic.co.jp
関連リンク
DICヘルスケア事業サイト
https://dic-healthcare.jp/
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する*1機能性表示食品「ネルエイド」 を2026年4月24日より、DICオンラインショップなどで販売開始します。
本製品は、睡眠・ストレス・お通じの３つの課題に着目し、タンパク質、ビタミン・ミネラルなど50種以上の健康・栄養成分を含む藍藻「DICスピルリナ」をベースに開発しました。睡眠の質の向上*1に役立つ機能および、仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレス*2を和らげる機能をもつ「GABA」と、お通じを改善する機能をもつ「植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）」を配合した、トリプルヘルスクレーム（3つの健康機能表示）の機能性表示食品です。健康の維持・増進に向けて、睡眠・ストレス・お通じの悩みをサポートするとともに、スピルリナに含まれる健康に重要な多くの栄養・健康成分も補給できます。
スピルリナは、約30億年前に誕生した食用藍藻で、50種以上の健康・栄養成分を含むことから「スーパーフードの王様」とも呼ばれています。DICグループは、その可能性にいち早く着目し、1977年に世界で初めて管理培養下でのスピルリナ量産化に成功し、50年にわたり研究を続けてきました。以来、藻類研究のパイオニアとして、スピルリナ粉末を健康食品にとどまらず、食用色素、食品素材、飼料分野へ展開してきました。
DICグループは、消費者の健康志向の高まりを背景に、今後も当社が得意とする藻類培養技術を活かし、「食の安全・安心」に貢献する食品やサプリメントなどの製品開発を進めていきます。
*1 睡眠の質（眠りの深さ）；GABAに関する研究報告
*2 仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレス；GABAに関する研究報告
＜製品概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2629/133721/133721_web_1.png
＜販売概要＞
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以 上
‐ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩りと快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高１兆円を超え、世界全体で2.1万人以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
DIC株式会社 ヘルスケアEC・マーケティンググループ
dlt-toiawase@ma.dic.co.jp
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