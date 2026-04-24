紀伊國屋書店　ロサンゼルス店を面積を2倍以上にして移転拡張オープン

株式会社紀伊國屋書店（代表取締役社長 藤則幸男）は、2026年6月にロサンゼルス店を移転・拡張のうえ新装開店いたします。

（新ロサンゼルス店 外観イメージ）

（新ロサンゼルス店 店内イメージ）

当社は1969年に海外初出店となるサンフランシスコ店を開業しました。その8年後の1977年に米国2店舗目をロサンゼルスのリトル・トーキョーに開店しました。当初はホテルのなかの33坪の店舗でしたが、その後近隣のウェラーコートへ180坪の店舗として移転し、2025年7月まで営業してきました。

このたび同じリトル・トーキョーに400坪の大型店として生まれ変わります。100年以上の歴史を持つリトル・トーキョーにおいて、日本文化の発信と継承を担う場として貢献し、地域の皆様とこの街をさらに発展していきたいと考えています。

新店舗では開放感のある空間に書籍、文房具、ギフト商品を展開します。カルフォルニア最大級の英訳マンガ売り場に加え、幅広いジャンルの日本語書籍を揃えます。英文一般書籍も近年注目度が上がっている日本文芸の英訳本を中心に充実させます。書籍以外にも日本製文房具やスタジオジブリコーナーなどを常設し、当店限定のオリジナル商品もご用意しております。

昨年8月より仮店舗として同市内のショッピングモール「THE BLOC」にて営業してきた店舗は「ロサンゼルス THE BLOC店」として正式に独立した店舗となります。

これにより米国内の店舗数は22店舗となります。引き続き米国内での出店拡大を図りながら、日本文化の発信拠点として、より多くの地域の皆様にご愛顧いただける書店チェーンを目指してまいります。

＜新ロサンゼルス店＞

住所 ： 101 San Pedro Street, Los Angeles, CA 90012

規模 ：405坪

営業品目：書籍、雑誌、文房具、雑貨

営業時間：10：00～20：00





＜ロサンゼルス THE BLOC店＞

住所 ： 700 W 7th st, G210, Los Angeles, CA 90017

規模 ：88坪

営業品目：書籍、雑誌、文房具、雑貨

営業時間：11：00～20：00





<紀伊國屋書店について>

昭和2年(1927年)に創業し、99年以上の歴史を持つ日本最大規模の書店チェーンです。海外事業では、昭和44年(1969年)に海外1号店となるサンフランシスコ店を開店して以来、米国、シンガポール、台湾、インドネシア、マレーシア、タイ、オーストラリア、アラブ首長国連邦(UAE)、カンボジアに店舗を展開し、現在10カ国で48の海外店を営業しております。ベトナムでは、2016年からベトナム最大の書店であるFAHASAと業務提携し、FAHASA店頭で日本語書籍を販売しています。

このリリースのお問い合わせ先：株式会社紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp