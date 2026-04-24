ヤマト運輸とハローキティのオリジナルのコラボレーション商品が発売決定！

4月24日（金）からオンライン限定販売開始

ヤマト運輸株式会社は、2026年4月24日（金）から、ヤマト運輸と株式会社サンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売します。

ヤマト運輸株式会社 Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kuronekoyamato/collab-campaign.html?clink=kuronekoyamato+4r6ole





■ 背景

2026年2月10日（火）から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施し、多くのご応募とオリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声を多数いただきました。そんなお客さまの声にお応えして、キャンペーン賞品とは別に、オリジナルのコラボレーション商品4アイテム（全12種類）を新たにご用意しました。

ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品ラインアップを取り揃えています。ご自身での普段使いはもちろん、大切な方への贈り物としてもご活用いただけます。

■ 商品概要

1．ランチトート

お弁当やちょっとしたお出かけに大活躍！マチが広くて使いやすい、普段使いにぴったりな可愛いトートバッグです。

デザイン：2種類

サイズ ：W 300㎜×D 100㎜×H 200㎜

価格 ：2,750円（税込）

2．ポーチ

コスメや小物をスッキリ収納！バッグの中を整理しやすく、使い勝手抜群のポーチです。

デザイン：2種類

サイズ ：W 200㎜×D 60㎜×H 140㎜

価格 ：2,310円（税込）

3．アクリルチャーム

バッグやポーチのワンポイントに！クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームです。

デザイン：6種類

価格 ：880円（税込）

4．ダイカットシール

手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジ！

デザイン：2種類

サイズ ：H 63㎜×W 53㎜

価格 ：550円（税込）

※ 2026年5月13日（水）以降、順次発送します。

※ ヤマト運輸営業所やセールスドライバーによる販売はしておりません。

【参考】

＜プレスリリース＞

宅急便50周年の感謝を込めて、ハローキティとお届けする「宅急便50周年贈り物大作戦！」を2月10日（火）から開始（2026年2月10日）

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/news/2025/newsrelease_20260210_1.html

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