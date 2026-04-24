【実態整理】整骨院・整体院の開業でSNS集客は必要か？インスタ・Instagram集客の現実と最短導線
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、整骨院・整体院の開業時におけるSNS集客の実態について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「整骨院 集客 インスタ」「整体院 SNS集客」「インスタ 集客 整体」「Instagram 集客 整骨院」「整体院 開業 集客 方法」などの検索が増加しており、開業初期の集客手段としてInstagram（インスタ）の活用に関心が集まっています。
■ 背景
整骨院・整体院の開業において、従来はチラシや紹介が中心でしたが、近年はインスタやGoogleマップなどオンライン導線の重要性が高まっています。特に「整体院 インスタ 集客」「整骨院 Instagram 運用」「整体院 SNS 運用 方法」などの検索からも分かる通り、SNS運用を前提とした開業が一般化しています。
一方で、「インスタを始めたが集客できない」「フォロワーが増えない」「地域の患者に届かない」といった相談も多く、SNS運用だけで集客を成立させる難易度は上がっています。
■ 実態整理
2026年時点において、整骨院・整体院のインスタ集客で最も重要なのは「地域×信頼性」です。美容系アカウントとは異なり、整体院や整骨院は“近くにあること”と“安心して通えるか”が判断基準になります。
そのため、単純にフォロワー数を増やすだけでは意味がなく、「地域ユーザーに見られているか」が重要になります。「整体院 インスタ フォロワー 増やし方」「整骨院 Instagram 集客 方法」といった情報は多く存在しますが、実際にはフォロワーが増えても来院につながらないケースが多く見られます。
また、「整体院 インスタ 予約 つながらない」「整骨院 SNS 集客 失敗」といった検索が増えている背景には、投稿内容と来院導線が一致していない問題があります。症例紹介、ビフォーアフター、施術風景などを投稿していても、地域の見込み患者に届いていなければ意味がありません。
■ なぜインスタ集客が難しいのか
整骨院・整体院のインスタ集客が難しい理由は、以下の3点に集約されます。
・地域ターゲットにリーチしづらい
・信頼構築に時間がかかる
・フォロワーがいても来院動機につながりにくい
特に「整体院 インスタ 集客 コツ」「整骨院 Instagram 運用 方法」などで検索して実践しても、成果が出ないケースが多いのは、この構造的な問題があるためです。
■ 現実的な集客導線
実際の相談傾向から見ると、開業初期においては「SNS運用だけで集客する」のではなく、「既存の認知を活用する」動きが増えています。具体的には、すでにフォロワーや投稿があるインスタアカウントを活用し、そこから地域ユーザーに向けて導線を設計する方法です。
「インスタ アカウント 購入 整体」「Instagram アカウント 売買 整骨院」といった検索ニーズも徐々に見られており、ゼロからフォロワーを集めるのではなく、すでに一定のフォロワー基盤を持つアカウントを活用することで、開業初期の集客を加速させるケースが増えています。
特に、地域性に近いジャンル（健康、美容、ライフスタイルなど）のアカウントであれば、投稿の方向性を調整することで自然に整体・整骨院の集客導線に組み込むことが可能です。
■ 考察
整骨院・整体院におけるインスタ集客は、「やれば集客できる」というものではなく、「どの状態から始めるか」が重要になります。フォロワーゼロからの運用は時間がかかり、開業初期の売上に直結しにくい一方で、既存アカウントを活用することで認知獲得のフェーズを短縮することができます。
つまり、SNS運用とアカウント活用は別の選択肢として考える必要があります。
■ まとめ
整骨院・整体院の開業において、インスタやInstagramは重要な集客手段ですが、ゼロからのSNS運用のみで安定した集客を実現するのは難易度が高いのが実態です。地域性・信頼性・導線設計を踏まえた上で、より現実的な集客方法を選択することが重要になります。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタ・InstagramをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。整骨院・整体院の集客導線として活用できるアカウントも掲載されており、開業初期の集客基盤としての選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、整骨院・整体院の開業時におけるSNS集客の実態について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「整骨院 集客 インスタ」「整体院 SNS集客」「インスタ 集客 整体」「Instagram 集客 整骨院」「整体院 開業 集客 方法」などの検索が増加しており、開業初期の集客手段としてInstagram（インスタ）の活用に関心が集まっています。
■ 背景
整骨院・整体院の開業において、従来はチラシや紹介が中心でしたが、近年はインスタやGoogleマップなどオンライン導線の重要性が高まっています。特に「整体院 インスタ 集客」「整骨院 Instagram 運用」「整体院 SNS 運用 方法」などの検索からも分かる通り、SNS運用を前提とした開業が一般化しています。
一方で、「インスタを始めたが集客できない」「フォロワーが増えない」「地域の患者に届かない」といった相談も多く、SNS運用だけで集客を成立させる難易度は上がっています。
■ 実態整理
2026年時点において、整骨院・整体院のインスタ集客で最も重要なのは「地域×信頼性」です。美容系アカウントとは異なり、整体院や整骨院は“近くにあること”と“安心して通えるか”が判断基準になります。
そのため、単純にフォロワー数を増やすだけでは意味がなく、「地域ユーザーに見られているか」が重要になります。「整体院 インスタ フォロワー 増やし方」「整骨院 Instagram 集客 方法」といった情報は多く存在しますが、実際にはフォロワーが増えても来院につながらないケースが多く見られます。
また、「整体院 インスタ 予約 つながらない」「整骨院 SNS 集客 失敗」といった検索が増えている背景には、投稿内容と来院導線が一致していない問題があります。症例紹介、ビフォーアフター、施術風景などを投稿していても、地域の見込み患者に届いていなければ意味がありません。
■ なぜインスタ集客が難しいのか
整骨院・整体院のインスタ集客が難しい理由は、以下の3点に集約されます。
・地域ターゲットにリーチしづらい
・信頼構築に時間がかかる
・フォロワーがいても来院動機につながりにくい
特に「整体院 インスタ 集客 コツ」「整骨院 Instagram 運用 方法」などで検索して実践しても、成果が出ないケースが多いのは、この構造的な問題があるためです。
■ 現実的な集客導線
実際の相談傾向から見ると、開業初期においては「SNS運用だけで集客する」のではなく、「既存の認知を活用する」動きが増えています。具体的には、すでにフォロワーや投稿があるインスタアカウントを活用し、そこから地域ユーザーに向けて導線を設計する方法です。
「インスタ アカウント 購入 整体」「Instagram アカウント 売買 整骨院」といった検索ニーズも徐々に見られており、ゼロからフォロワーを集めるのではなく、すでに一定のフォロワー基盤を持つアカウントを活用することで、開業初期の集客を加速させるケースが増えています。
特に、地域性に近いジャンル（健康、美容、ライフスタイルなど）のアカウントであれば、投稿の方向性を調整することで自然に整体・整骨院の集客導線に組み込むことが可能です。
■ 考察
整骨院・整体院におけるインスタ集客は、「やれば集客できる」というものではなく、「どの状態から始めるか」が重要になります。フォロワーゼロからの運用は時間がかかり、開業初期の売上に直結しにくい一方で、既存アカウントを活用することで認知獲得のフェーズを短縮することができます。
つまり、SNS運用とアカウント活用は別の選択肢として考える必要があります。
■ まとめ
整骨院・整体院の開業において、インスタやInstagramは重要な集客手段ですが、ゼロからのSNS運用のみで安定した集客を実現するのは難易度が高いのが実態です。地域性・信頼性・導線設計を踏まえた上で、より現実的な集客方法を選択することが重要になります。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタ・InstagramをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。整骨院・整体院の集客導線として活用できるアカウントも掲載されており、開業初期の集客基盤としての選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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