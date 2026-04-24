【期間限定】富士山麓で話題！Ottocast、アウトドアの祭典「GO OUT JAMBOREE 2026」にて最大58%OFFキャンペーンを実施
車載スマートアクセサリーブランド「Ottocast（オットキャスト）」は、2026年4月に静岡県・ふもとっぱらキャンプ場にて開催された国内最大級のアウトドアイベント「GO OUT JAMBOREE 2026」に出展いたしました。
イベント期間中、Ottocastブースでは最新のカーライフを快適にする製品群が来場者の大きな注目を集めました。この度の出展を記念し、4月24日（金）よりAmazonにて、対象の人気モデルが最大58%OFFとなる期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。
■GO OUT出展記念・特別キャンペーン概要
キャンペーン期間中は、以下の対象製品を特別価格でご提供いたします。
・実施期間：2026年4月24日（金）から2026年5月20日（水）まで
対象製品と割引詳細は以下の通りです。
Mini Pot（超小型・軽量モデル）
割引：58%OFF（定価11,999円→特別価格4,999円）
【一言紹介】USBに挿すだけ！車内の見た目を損なわない、最もスマートなワイヤレス化の決定版。
クーポンコード：GOOUT991
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHN44KCM
MINI Nova（2026年最新モデル）
割引：50%OFF（定価11,999円→特別価格5,949円）
【一言紹介】乗るたび自動接続！最新技術で有線CarPlayをワイヤレス化する、2026年の最旬モデル。
クーポンコード：GOOUT992
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYWJH2D
E2（高性能モデル）
割引：46%OFF（定価37,999円→特別価格20,399円）
【一言紹介】車内が映画館に！YouTubeやNetflixを視聴し、アプリを自由に追加できる最強の車載AI。
クーポンコード：GOOUT993
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWZMCKZ
ScreenFlow（大画面ポータブル）
割引：40%OFF（定価37,999円→特別価格22,948円）
【一言紹介】ナビが古くても大丈夫！大画面ポータブルオーディオで、手軽に最新のスマートカー体験を実現。
クーポンコード：GOOUT994
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ24F2WM
※在庫がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347802/images/bodyimage1】
■「GO OUT JAMBOREE 2026」出展レポートと現場の熱気
「移動時間も、アウトドア時間も、もっと快適に。」をコンセプトに出展したOttocastブースでは、キャンプや車中泊を愛する多くのユーザーに向けて、車内空間を拡張する新しいソリューションを提案しました。
会場では、実際に製品を操作した多くの来場者から驚きの声が上がりました。「長時間の移動でも、車内のナビ画面でYouTubeやNetflixが見られるのは魔法のようだ」「子供たちが飽きずにドライブを楽しめる」といったポジティブなフィードバックを多数いただき、製品の需要の高さを改めて実感する機会となりました。特に、ナビ画面を分割して地図と動画を同時に表示する「マルチタスク機能」の実演は、アウトドア派のドライバーから非常に高い注目を集めました。
■Ottocastが追求する「次世代のスマートカーライフ」
Ottocastは、車載ディスプレイを単なるナビゲーションツールではなく、「移動するエンターテインメント空間」へと変革することを目指しています。当社の製品は、既存の車の配線や複雑な改造を一切必要とせず、USBポートに接続するだけで、最新のスマートカー体験を実現します。
イベント期間中、Ottocastブースでは最新のカーライフを快適にする製品群が来場者の大きな注目を集めました。この度の出展を記念し、4月24日（金）よりAmazonにて、対象の人気モデルが最大58%OFFとなる期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。
■GO OUT出展記念・特別キャンペーン概要
キャンペーン期間中は、以下の対象製品を特別価格でご提供いたします。
・実施期間：2026年4月24日（金）から2026年5月20日（水）まで
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割引：58%OFF（定価11,999円→特別価格4,999円）
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MINI Nova（2026年最新モデル）
割引：50%OFF（定価11,999円→特別価格5,949円）
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割引：46%OFF（定価37,999円→特別価格20,399円）
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割引：40%OFF（定価37,999円→特別価格22,948円）
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■「GO OUT JAMBOREE 2026」出展レポートと現場の熱気
「移動時間も、アウトドア時間も、もっと快適に。」をコンセプトに出展したOttocastブースでは、キャンプや車中泊を愛する多くのユーザーに向けて、車内空間を拡張する新しいソリューションを提案しました。
会場では、実際に製品を操作した多くの来場者から驚きの声が上がりました。「長時間の移動でも、車内のナビ画面でYouTubeやNetflixが見られるのは魔法のようだ」「子供たちが飽きずにドライブを楽しめる」といったポジティブなフィードバックを多数いただき、製品の需要の高さを改めて実感する機会となりました。特に、ナビ画面を分割して地図と動画を同時に表示する「マルチタスク機能」の実演は、アウトドア派のドライバーから非常に高い注目を集めました。
■Ottocastが追求する「次世代のスマートカーライフ」
Ottocastは、車載ディスプレイを単なるナビゲーションツールではなく、「移動するエンターテインメント空間」へと変革することを目指しています。当社の製品は、既存の車の配線や複雑な改造を一切必要とせず、USBポートに接続するだけで、最新のスマートカー体験を実現します。