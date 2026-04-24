INNIOとNet Zero Innovation Hub、データセンター向け100%水素バックアップ電源の世界初3MW実証を実現

・INNIOとNet Zero Innovation Hub for Data Centers、3MW規模で100%水素燃料によるバックアップ電源の業界初の実証を達成

・マイクロソフト、グーグル、Data4の技術専門家がライブ試験に立ち会い、実際のデータセンター環境下で性能を評価

オーストリア、イェンバッハ&デンマーク、フレゼリシア--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- INNIOグループは、Net Zero Innovation Hub for Data Centersとともに、3MW規模において100%水素燃料ガスエンジンを用いたデータセンター向けバックアップ電源の業界初となる画期的な実証を完了しました。本試験は、データセンター業界における大規模導入を可能にするため、革新的技術の特定および検証を行う同Hubの体系的かつ協働的なアプローチの一環として実施されました。マイクロソフト、グーグル、Data4の技術専門家がライブ試験に立ち会い、データセンターの運用要件に照らして性能を評価しました。

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World-First 3 MW Demonstration of 100% Hydrogen Backup Power for Data Centers by INNIO and the Net Zero Innovation Hub, witnessed by technical experts from Microsoft, Google, and DATA4

INNIOグループの天然ガスエンジンは、迅速な起動性能、優れた過渡応答性、安定した運転性能で高く評価されています。今回、これらの性能特性が水素燃料においても実証されました。

INNIOグループの研究施設において実施された3MW級の試験において、水素燃料のイェンバッハエンジンは、ミッションクリティカルなデータセンター運用に求められる厳格な応答プロファイルを満たしました。この成果は、さまざまなAI負荷プロファイルおよび大幅かつ急激な負荷変動を用いて、実際のデータセンター環境を模擬することで検証されました。マイクロソフト、グーグル、Data4の技術専門家がライブ試験に立ち会い、実際のデータセンター運用要件に照らして性能を評価した結果、水素エンジンが次世代の高需要データセンターにおけるバックアップ電源および常用電源の有望な選択肢であることが確認されました。

本試験は、イノベーションの大規模展開を進める同Hubの体系的かつ協働的なプロセスの一環です。同Hubでは、データセンター業界のリーダーが、データセンターへの大規模導入に向けた新技術の要件を共同で定義しています。低炭素バックアップソリューションに関するグローバルな情報提供依頼（RFI）を経て、水素およびクリーン燃料がディーゼルバックアップ発電機の代替に向けた有望な手段として選定されました。INNIOグループのイェンバッハガスエンジン技術がMW規模での検証に採用され、同社はHubの技術チームと協働して試験の準備および実施を成功裏に行いました。Hubチームには、Data4、グーグル、マイクロソフト、シュナイダーエレクトリック、バーティブ（Vertiv）などの業界パートナーが参画しています。

AIによる負荷増加が加速する中、データセンター事業者は安定供給、迅速な導入、および脱炭素化を重視しています。業界アナリストは、新設データセンターにおけるビハインド・ザ・メーター（BTM）およびハイブリッド型エネルギーシステムの割合が、2025年の10～20%から2030年には50～60%へと増加すると予測しており、ディーゼルベースのバックアップシステムに代わる拡張可能で低炭素な代替手段の必要性が高まっていることを強調しています。

「データセンターはデジタル経済の中核であり、そのエネルギー需要は急速に増加しています。今回の検証試験は、INNIOグループの技術が、100%水素で稼働する場合であっても、データセンターに求められる過渡応答性能、レジリエンス、および柔軟性を発揮できることを示しています」と、INNIOグループのプレジデント兼最高経営責任者（CEO）であるオラフ・ベルリエン博士は述べました。

「今回の試験の成功は、スケーラブルなクリーンバックアップソリューションであることだけでなく、データセンター業界における革新的ソリューションの導入を加速する新たな協働型Hubアプローチをも実証しています」と、Net Zero Innovation Hub for Data CentersのCEOであるアルベルト・ラヴァーニ（Alberto Ravagni）は述べました。

水素を活用したビハインド・ザ・メーター（BTM）のバックアップ電源および常用電源ソリューションは、低炭素のバックアップおよび常用電源の有望な手段を提供し、データセンターの迅速な導入、電力系統との統合、および系統安定化を可能にします。INNIOグループとNet Zero Innovation Hub for Data Centersは、燃料供給の確保、インフラ、貯蔵、許認可、デュアル燃料対応、およびデータセンターアーキテクチャへの統合といった重要な実現要件に重点を置き、本ソリューションの大規模展開に向けた協業を継続する予定です。

INNIOグループについて

INNIOグループは、産業界および地域社会が速やかに持続可能なエネルギーを活用できるよう支援する、大手エネルギーソリューションおよびサービスプロバイダーです。INNIOグループは、イェンバッハ（Jenbacher）およびワーケシャ（Waukesha）の製品ブランド、およびAI搭載デジタルプラットフォーム「myplant」を通じて、データセンターの電力インフラ、分散型発電、圧縮アプリケーション向けの革新的なソリューションを提供しています。柔軟性、拡張性、回復力に優れたエネルギーソリューションおよびサービスにより、INNIOグループは顧客がエネルギーバリューチェーン全体におけるエネルギー転換の推進を可能にし、電力網が整備されていない場所においても、安定したエネルギー供給が可能になるよう支援します。

詳細は、INNIO グループのウェブサイト（ innio.com ）をご覧いただくか、 X および LinkedIn でフォローしてください。

INNIO、Jenbacher、Waukesha、およびmyplantは、欧州連合、米国、およびその他の国におけるINNIOグループまたはその子会社の商標または登録商標です。INNIOグループの商標一覧については、 innio.com/trademarks をご覧ください。その他の商標および会社名は、それぞれの所有者に帰属します。

Net Zero Innovation Hub for Data Centersについて

Net Zero Innovation Hub for Data Centersは、先進的なネットゼロソリューションの導入を加速するため、データセンター業界のリーダーを結集しています。ダンフォス、Data4、グーグル、マイクロソフト、シュナイダーエレクトリック、バーティブ（Vertiv）の主導のもと、同Hubは技術面、商業面、規制面、財務面の障壁を取り除くことで、イノベーション導入のリスクを低減しています。独自の体系的な協働型イノベーション手法を通じて、持続可能なデータセンターの成長を支援するとともに、ネットゼロ社会への移行を促進することを目指しています。

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