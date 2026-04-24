StreamFab、2026年ゴールデンウィーク豪華抽選キャンペーンをXで開始！最大9,400円OFFクーポンで「All-in-one」が過去最高にお得に
動画ダウンロードソリューションの世界最大手であるStreamFabは、本日2026年4月23日（木）より、日本の大型連休に合わせた「ゴールデンウィーク豪華プレゼントキャンペーン」を公式X（旧Twitter）アカウントにて開催いたします。
【キャンペーン背景：動画配信時代の新たな課題】
現在、NetflixやAmazonプライム・ビデオ、Disney+など、数多くの動画配信サービスが私たちの生活に浸透しています。しかし、移動中やオフライン環境での視聴、あるいは配信終了後の作品保存など、ユーザーの悩みは尽きません。StreamFabは、これらの課題を解決する最高峰のツールとして、1,000以上のサイトから1080p/8K品質でのダウンロードを可能にしてきました。
【過去最大級の割引額を更新】
今回のGWキャンペーンは、過去に好評を博したバレンタインキャンペーンを大きく上回る還元規模となっています。目玉となる1等賞の9,400円OFFクーポンは、全機能を網羅したフラッグシップ製品「StreamFab All-in-one」を検討されているユーザーにとって、これまでにない導入のチャンスとなります。
【キャンペーン詳細】
開催期間： 2026年4月23日（木）～ 2026年5月13日（水）
賞品リスト：
1等賞（1名様）： 9,400円OFFクーポン
2等賞（3名様）： 4,500円OFFクーポン
3等賞（5名様）： StreamFab Netflix Downloader for Browser（1ヶ月無料アカウント）
応募方法：
StreamFab日本公式X（https://x.com/StreamFab__JP）をフォロー
対象のキャンペーンポストを「いいね」
対象のキャンペーンポストを「リポスト（RT）」
リプライ欄にコメントを投稿
【公式サイトとの併用で賢く節約】
本キャンペーンで獲得したクーポンは、現在開催中の公式サイト内プロモーションページの割引価格と併用することが可能です。通常価格では手が出しにくかった高品質ソフトを、実質的な最安値で入手できる絶好の機会です。
公式サイト内プロモーションページ：
https://streamfab.jp/promotion.htm
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
※注意事項：本クーポンは「All-in-one」製品にのみ適用されます。混乱を避けるため、他の抽選イベントとの併用はできません。
※本キャンペーンの最終的な解釈権はStreamFabに帰属します。
配信元企業：日進斗金合同会社
【キャンペーン背景：動画配信時代の新たな課題】
現在、NetflixやAmazonプライム・ビデオ、Disney+など、数多くの動画配信サービスが私たちの生活に浸透しています。しかし、移動中やオフライン環境での視聴、あるいは配信終了後の作品保存など、ユーザーの悩みは尽きません。StreamFabは、これらの課題を解決する最高峰のツールとして、1,000以上のサイトから1080p/8K品質でのダウンロードを可能にしてきました。
【過去最大級の割引額を更新】
今回のGWキャンペーンは、過去に好評を博したバレンタインキャンペーンを大きく上回る還元規模となっています。目玉となる1等賞の9,400円OFFクーポンは、全機能を網羅したフラッグシップ製品「StreamFab All-in-one」を検討されているユーザーにとって、これまでにない導入のチャンスとなります。
【キャンペーン詳細】
開催期間： 2026年4月23日（木）～ 2026年5月13日（水）
賞品リスト：
1等賞（1名様）： 9,400円OFFクーポン
2等賞（3名様）： 4,500円OFFクーポン
3等賞（5名様）： StreamFab Netflix Downloader for Browser（1ヶ月無料アカウント）
応募方法：
StreamFab日本公式X（https://x.com/StreamFab__JP）をフォロー
対象のキャンペーンポストを「いいね」
対象のキャンペーンポストを「リポスト（RT）」
リプライ欄にコメントを投稿
【公式サイトとの併用で賢く節約】
本キャンペーンで獲得したクーポンは、現在開催中の公式サイト内プロモーションページの割引価格と併用することが可能です。通常価格では手が出しにくかった高品質ソフトを、実質的な最安値で入手できる絶好の機会です。
公式サイト内プロモーションページ：
https://streamfab.jp/promotion.htm
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
※注意事項：本クーポンは「All-in-one」製品にのみ適用されます。混乱を避けるため、他の抽選イベントとの併用はできません。
※本キャンペーンの最終的な解釈権はStreamFabに帰属します。
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ