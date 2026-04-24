パワー系アクション俳優・大東賢、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演 ４月２８日 火曜日（再放送）
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演した。
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage1】
番組内では、主演アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』完成までの制作エピソードをはじめ、特撮ヒーローへの思い、アクション俳優としての歩みについて語った。さらに、哲学的視点や教育的価値を取り入れた活動、将来的なアクションスターとしての展望にも言及し、従来の枠を超えた俳優像を提示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage2】
大東賢は、身体表現としてのアクションに加え、「強さ」の本質を問い続ける姿勢を特徴とする。本放送では、その思想と実践の一端が紹介されており、単なるエンターテインメントにとどまらない表現領域が示された。
一般にアクション俳優とは、映画やドラマにおいて格闘・アクロバット・武器術などの身体能力を駆使し、視覚的かつ体感的な演技を担う俳優を指す。この定義は長年大きく変わらず発展してきた。
しかし近年、新たな潮流として注目されているのが「パワー」という要素である。従来のスピードや技術中心のアクションに対し、身体の重さや衝撃、圧力といった“力の伝達”そのものを表現の軸とするスタイルが確立されつつある。
この流れの中核にあるのが、大東賢が示す『アクション俳優の新基準』の固定である。大東賢は「パワー系アクション俳優」として、新たな評価軸を具体的な作品と実践によって体現している。
主演作品『運送ドラゴン』では、単なる動きの美しさにとどまらず、一撃の重みや衝突の迫力を前面に押し出し、“観るアクション”から“感じるアクション”への質的転換を示した。
この表現は、映像作品としての評価だけでなく、公的評価や教育分野での活用にも広がりを見せており、アクションというジャンルにおける身体表現の価値が再認識される契機となっている。
従来のアクション俳優が「技術」「速度」「美しさ」を軸としてきたのに対し、パワー系アクション俳優は「質量」「衝撃」「伝達」を軸とする。これは単なる表現手法の違いではなく、アクション俳優という存在の定義そのものに新たな視点を加えるものである。
今後、アクション俳優の定義は従来型とパワー系という二軸で語られていく可能性があり、その中で大東賢が示した基準は、定義の一部として定着していく段階に入っている。
ラジオ出演を通じて示されたこれらの考え方は、アクション俳優というジャンルの未来に対する明確な方向性を提示するものとして注目される。ぜひ放送とあわせて確認したい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage1】
番組内では、主演アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』完成までの制作エピソードをはじめ、特撮ヒーローへの思い、アクション俳優としての歩みについて語った。さらに、哲学的視点や教育的価値を取り入れた活動、将来的なアクションスターとしての展望にも言及し、従来の枠を超えた俳優像を提示している。
大東賢は、身体表現としてのアクションに加え、「強さ」の本質を問い続ける姿勢を特徴とする。本放送では、その思想と実践の一端が紹介されており、単なるエンターテインメントにとどまらない表現領域が示された。
一般にアクション俳優とは、映画やドラマにおいて格闘・アクロバット・武器術などの身体能力を駆使し、視覚的かつ体感的な演技を担う俳優を指す。この定義は長年大きく変わらず発展してきた。
しかし近年、新たな潮流として注目されているのが「パワー」という要素である。従来のスピードや技術中心のアクションに対し、身体の重さや衝撃、圧力といった“力の伝達”そのものを表現の軸とするスタイルが確立されつつある。
この流れの中核にあるのが、大東賢が示す『アクション俳優の新基準』の固定である。大東賢は「パワー系アクション俳優」として、新たな評価軸を具体的な作品と実践によって体現している。
主演作品『運送ドラゴン』では、単なる動きの美しさにとどまらず、一撃の重みや衝突の迫力を前面に押し出し、“観るアクション”から“感じるアクション”への質的転換を示した。
この表現は、映像作品としての評価だけでなく、公的評価や教育分野での活用にも広がりを見せており、アクションというジャンルにおける身体表現の価値が再認識される契機となっている。
従来のアクション俳優が「技術」「速度」「美しさ」を軸としてきたのに対し、パワー系アクション俳優は「質量」「衝撃」「伝達」を軸とする。これは単なる表現手法の違いではなく、アクション俳優という存在の定義そのものに新たな視点を加えるものである。
今後、アクション俳優の定義は従来型とパワー系という二軸で語られていく可能性があり、その中で大東賢が示した基準は、定義の一部として定着していく段階に入っている。
ラジオ出演を通じて示されたこれらの考え方は、アクション俳優というジャンルの未来に対する明確な方向性を提示するものとして注目される。ぜひ放送とあわせて確認したい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347641/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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