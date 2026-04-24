SEOAI、企業サイト388件を分析、Web平均70.7点に対しAI平均は50.2点。AI対応の遅れが20.5ポイントの差として顕在化
企業サイトは「検索に強い」だけでは不十分に
代理店・制作、医療、小売、教室、飲食など幅広い業種で、AIに理解・選定されるための対応余地が明らかに
AI時代における企業の情報発信・可視性向上を支援するBlocksky Inc.は、このたび、2026年3月24日から2026年4月23日までの期間にSEOAI（特許出願済）にて監査・蓄積された企業サイト監査388件の分析結果を公表しました。
本分析では、企業サイトに対して算出されたWebスコアとAIスコアを比較したところ、平均Webスコアは70.7点であった一方、平均AIスコアは50.2点となり、20.5ポイントの差が確認されました。
（※WebスコアとAIスコアは、当社のサービスSEOAI独自のスコアです）
この結果は、多くの企業サイトで、従来のSEOやWebサイト改善、技術的な整備は一定程度進んでいる一方、生成AIやAI検索エンジンに対しては、まだ十分に「理解されやすい」「比較されやすい」「選ばれやすい」状態には至っていないことを示しています。
近年、ユーザーの情報収集行動は、従来のキーワード検索だけでなく、自然文による質問、比較、要約、推薦を伴うAI活用へと広がりつつあります。こうした変化に伴い、企業サイトには、単に検索結果で見つけられるだけではなく、AIに正しく認識され、情報源として扱われやすい構造が求められるようになっています。
今回の分析では、広告・制作・マーケティング支援、医療・クリニック、小売・EC、スクール・教室、飲食、各種コーポレートサイトなど、複数カテゴリにまたがる監査データを対象とし、業種横断で傾向を集計しました。その結果、特定の業界に限らず、広範なカテゴリでAI対応の遅れが見られることが分かりました。
調査結果の概要
今回分析対象となった監査データの概要は以下の通りです。
・総スキャン数：388件
・ユニークURL数：217
・ユニークドメイン数：183
・平均総合スコア：60.4点
・平均AIスコア：50.2点
・平均Webスコア：70.7点
・WebとAIの平均差分：20.5ポイント
また、流入元別に見ると、
・紹介経由：91.5%
・直接流入：8.5%
となり、口コミ・紹介・ネットワーク経由など、比較的関心度の高い利用者による活用が中心であることが分かりました。
地域別では、
・日本：74.2%
・ベトナム：12.6%
・シンガポール：5.2%
・インド：4.1%
という構成となり、日本を中心としつつも、東南アジア・アジア圏へとAI対応への関心が広がっている状況が見て取れます。
企業サイトは「Webには強い」が「AIにはまだ弱い」
今回の分析で最も特徴的だったのは、WebスコアとAIスコアの明確な乖離です。
一般的に、Webスコアには、HTMLの基本構造、技術的な整備状況、検索エンジンに対する配慮、ページ設計など、従来型のWeb評価要素が反映されます。これに対し、AIスコアでは、生成AIやAI検索において、企業・サービス・専門領域・提供価値などがどれだけ明確に伝わるか、またAIにとって解釈しやすい形で整理されているかが重要になります。
たとえば、AI対応の観点では、以下のような要素が影響しやすいと考えられます。
・企業やサービスの説明が曖昧でなく、主語や対象が明確であること
・サービス内容や提供領域、対象顧客、強みなどが整理されていること
・FAQや構造化された説明があり、AIが情報の意味を取りやすいこと
・AIクローラーや各種ボットがアクセスしやすい技術的状態にあること
・断片的な表現ではなく、比較・推薦・要約に使いやすい文脈があること
つまり、従来のSEOで評価される状態と、AIに選ばれやすい状態は完全には一致しておらず、「検索対策済み」＝「AIに強い」ではないことが、今回の結果から読み取れます。
医療・クリニック系カテゴリは、従来SEOの強さに比べてAI対応が追いついていない
医療・クリニック系カテゴリでは、平均Webスコア86.7点に対し、平均AIスコア55.3点となり、こちらも31.4ポイントの差が確認されました。
このカテゴリでは、地域集客や専門分野訴求の必要性から、従来型のSEOやサイト整備に比較的力が入っているケースが多いと考えられます。実際、Webスコアは全カテゴリの中でも高い水準にありました。
一方で、AI検索や生成AIの文脈では、診療内容や専門性、強み、対象症状、比較ポイントなどが、AIにとって扱いやすい形で整理されているかが重要になります。単にページ数が多い、情報量が多いというだけでは、比較・推薦の対象として十分に扱われない可能性があります。
そのため、医療・クリニック系では、従来の検索集客とは別に、AIが理解しやすい専門情報の構造化が今後の課題になると考えられます。
小売・EC・教室・飲食など、生活者向けカテゴリにもAI対策ニーズが広がる
今回の監査データには、B2B企業サイトだけでなく、小売、EC、スクール・教室、飲食など、生活者との接点が大きいカテゴリも含まれていました。分類できたサンプルでは、B2BとB2Cの比率はほぼ拮抗しており、AI対応のニーズが一部の専門業界だけのものではなくなっていることが分かります。
生活者向けサービスでは、従来は検索結果や地図、口コミサイト、比較サイトなどが主な接点でした。しかし今後は、ユーザーがAIに対して「おすすめを教えて」「違いを比較して」「自分に合う選択肢を知りたい」と尋ねる機会が増えると考えられます。
その際、AIがどの事業者を認識し、どのような文脈で紹介するかは、従来の検索順位だけでは決まりません。カテゴリ説明、特徴整理、対象ユーザー、比較されやすい切り口、地域性や専門性の表現など、AIが判断材料として利用しやすい情報設計が重要になります。
今回の監査結果は、そうした変化に向けて、B2C領域でもAI対策の必要性が高まりつつあることを示しています。
約4件に1件は再スキャン、単発診断から改善確認へ
今回のデータでは、ユニークURLの25.3%が2回以上スキャンされていました。これは、監査が単発で終わるのではなく、改善前後の比較や継続確認のために繰り返し利用されていることを意味します。
従来のSEO対策でも、施策後の再計測や継続的な改善は重要でしたが、AI対応ではさらに、文言調整、構造整理、FAQ設計、技術的許可設定など、複数の観点から改善が必要になるケースがあります。そのため、AI対応は一度の修正で完結するものではなく、改善と検証を繰り返す運用型テーマへと移行しつつあると考えられます。
今後の企業サイトには「AIに伝わる設計」が必要に
今回の388件の分析を通じて明らかになったのは、多くの企業サイトが、従来のWeb基準では一定の整備が進んでいる一方で、AI時代における情報発信の要件にはまだ十分対応できていないという現実です。
検索行動が、単語入力中心の時代から、質問・比較・推薦・要約を伴う時代へ移る中で、企業サイトには次のような対応が一層重要になると考えられます。
・企業やサービスの説明を、AIが誤解しにくい形で明確化すること
・サービス内容、対象顧客、強み、導入メリットなどを整理すること
・FAQや構造化データを通じて意味のまとまりを作ること
・AIクローラーや検索エージェントが参照しやすい技術環境を整えること
・比較・推薦の文脈で参照されやすいページ構成にすること
今後は、従来SEOの延長だけではなく、AIに理解・整理・引用されやすい情報設計が、企業の新たな可視性戦略として重要になると見られます。
今後の展望
Blocksky Inc.では、今後も業種別の傾向分析や、AIスコア改善に寄与しやすい要素の整理を進めることで、企業のAI対応をより具体的に支援していきます。
また、企業サイトにおけるAI時代の可視性を、単なる話題ではなく、実務で改善可能なテーマとして捉え、継続的な分析と発信を行ってまいります。
調査概要
調査対象：企業サイト監査データ
調査期間：2026年3月24日～2026年4月23日
総監査件数：388件
対象URL数：217
対象ドメイン数：183
分析項目：総合スコア、AIスコア、Webスコア、流入元、地域、カテゴリ別傾向、再スキャン傾向
SEOAIについて
SEOAIは、企業サイトやランディングページをスキャンし、AI時代におけるオンライン可視性を分析・可視化するサービスです。
従来のSEO観点によるWeb上の最適化状況に加え、生成AIやAI検索において、企業やサービスがどれだけ認識されやすい状態にあるかを示すAIスコアを確認できます。
また、SEOAIは、サイトの構造や情報設計、技術的公開状態などを確認するサイト監査機能に加え、複数のAI上での見え方を確認できるAIチェッカー、外部サイトからの参照状況を把握できる被リンクチェック機能を提供しています。
これにより、企業は自社サイトの内部改善だけでなく、AI上での認識状況や外部評価も含めて、多面的に現状を把握できます。
さらに、無料AIスコアチェックにより、企業はURLを入力するだけで、自社サイトの現状をスピーディーに確認できます。
SEOAIは、企業のWeb担当者やマーケティング担当者、制作会社、広告代理店などに向けて、AI時代の新たな可視性対策の入口を提供しています。
SEOAIの主な特長
・AIスコアでAI時代の可視性を可視化
・サイト監査でWebとAIの改善余地を把握
・AIチェッカーで複数AI上の見え方を確認
・被リンクチェックで外部評価や参照状況を把握
・URL入力だけで簡単に現状確認が可能
サービスサイト：https://seoai.space/
※本集計は、SEOAIの無料AIスコアチェック機能で実行されたスキャンデータに基づきます。数値はスキャン単位での集計であり、同一URLの複数回スキャンを含む場合もあります。業種傾向はURL・ドメイン情報から推定した参考値です。
■ 会社概要
Blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、Blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：Blocksky Inc.
所在地：東京都
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
Blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
代理店・制作、医療、小売、教室、飲食など幅広い業種で、AIに理解・選定されるための対応余地が明らかに
AI時代における企業の情報発信・可視性向上を支援するBlocksky Inc.は、このたび、2026年3月24日から2026年4月23日までの期間にSEOAI（特許出願済）にて監査・蓄積された企業サイト監査388件の分析結果を公表しました。
本分析では、企業サイトに対して算出されたWebスコアとAIスコアを比較したところ、平均Webスコアは70.7点であった一方、平均AIスコアは50.2点となり、20.5ポイントの差が確認されました。
（※WebスコアとAIスコアは、当社のサービスSEOAI独自のスコアです）
この結果は、多くの企業サイトで、従来のSEOやWebサイト改善、技術的な整備は一定程度進んでいる一方、生成AIやAI検索エンジンに対しては、まだ十分に「理解されやすい」「比較されやすい」「選ばれやすい」状態には至っていないことを示しています。
近年、ユーザーの情報収集行動は、従来のキーワード検索だけでなく、自然文による質問、比較、要約、推薦を伴うAI活用へと広がりつつあります。こうした変化に伴い、企業サイトには、単に検索結果で見つけられるだけではなく、AIに正しく認識され、情報源として扱われやすい構造が求められるようになっています。
今回の分析では、広告・制作・マーケティング支援、医療・クリニック、小売・EC、スクール・教室、飲食、各種コーポレートサイトなど、複数カテゴリにまたがる監査データを対象とし、業種横断で傾向を集計しました。その結果、特定の業界に限らず、広範なカテゴリでAI対応の遅れが見られることが分かりました。
今回分析対象となった監査データの概要は以下の通りです。
・総スキャン数：388件
・ユニークURL数：217
・ユニークドメイン数：183
・平均総合スコア：60.4点
・平均AIスコア：50.2点
・平均Webスコア：70.7点
・WebとAIの平均差分：20.5ポイント
また、流入元別に見ると、
・紹介経由：91.5%
・直接流入：8.5%
となり、口コミ・紹介・ネットワーク経由など、比較的関心度の高い利用者による活用が中心であることが分かりました。
地域別では、
・日本：74.2%
・ベトナム：12.6%
・シンガポール：5.2%
・インド：4.1%
という構成となり、日本を中心としつつも、東南アジア・アジア圏へとAI対応への関心が広がっている状況が見て取れます。
企業サイトは「Webには強い」が「AIにはまだ弱い」
今回の分析で最も特徴的だったのは、WebスコアとAIスコアの明確な乖離です。
一般的に、Webスコアには、HTMLの基本構造、技術的な整備状況、検索エンジンに対する配慮、ページ設計など、従来型のWeb評価要素が反映されます。これに対し、AIスコアでは、生成AIやAI検索において、企業・サービス・専門領域・提供価値などがどれだけ明確に伝わるか、またAIにとって解釈しやすい形で整理されているかが重要になります。
たとえば、AI対応の観点では、以下のような要素が影響しやすいと考えられます。
・企業やサービスの説明が曖昧でなく、主語や対象が明確であること
・サービス内容や提供領域、対象顧客、強みなどが整理されていること
・FAQや構造化された説明があり、AIが情報の意味を取りやすいこと
・AIクローラーや各種ボットがアクセスしやすい技術的状態にあること
・断片的な表現ではなく、比較・推薦・要約に使いやすい文脈があること
つまり、従来のSEOで評価される状態と、AIに選ばれやすい状態は完全には一致しておらず、「検索対策済み」＝「AIに強い」ではないことが、今回の結果から読み取れます。
医療・クリニック系カテゴリは、従来SEOの強さに比べてAI対応が追いついていない
医療・クリニック系カテゴリでは、平均Webスコア86.7点に対し、平均AIスコア55.3点となり、こちらも31.4ポイントの差が確認されました。
このカテゴリでは、地域集客や専門分野訴求の必要性から、従来型のSEOやサイト整備に比較的力が入っているケースが多いと考えられます。実際、Webスコアは全カテゴリの中でも高い水準にありました。
一方で、AI検索や生成AIの文脈では、診療内容や専門性、強み、対象症状、比較ポイントなどが、AIにとって扱いやすい形で整理されているかが重要になります。単にページ数が多い、情報量が多いというだけでは、比較・推薦の対象として十分に扱われない可能性があります。
そのため、医療・クリニック系では、従来の検索集客とは別に、AIが理解しやすい専門情報の構造化が今後の課題になると考えられます。
小売・EC・教室・飲食など、生活者向けカテゴリにもAI対策ニーズが広がる
今回の監査データには、B2B企業サイトだけでなく、小売、EC、スクール・教室、飲食など、生活者との接点が大きいカテゴリも含まれていました。分類できたサンプルでは、B2BとB2Cの比率はほぼ拮抗しており、AI対応のニーズが一部の専門業界だけのものではなくなっていることが分かります。
生活者向けサービスでは、従来は検索結果や地図、口コミサイト、比較サイトなどが主な接点でした。しかし今後は、ユーザーがAIに対して「おすすめを教えて」「違いを比較して」「自分に合う選択肢を知りたい」と尋ねる機会が増えると考えられます。
その際、AIがどの事業者を認識し、どのような文脈で紹介するかは、従来の検索順位だけでは決まりません。カテゴリ説明、特徴整理、対象ユーザー、比較されやすい切り口、地域性や専門性の表現など、AIが判断材料として利用しやすい情報設計が重要になります。
今回の監査結果は、そうした変化に向けて、B2C領域でもAI対策の必要性が高まりつつあることを示しています。
約4件に1件は再スキャン、単発診断から改善確認へ
今回のデータでは、ユニークURLの25.3%が2回以上スキャンされていました。これは、監査が単発で終わるのではなく、改善前後の比較や継続確認のために繰り返し利用されていることを意味します。
従来のSEO対策でも、施策後の再計測や継続的な改善は重要でしたが、AI対応ではさらに、文言調整、構造整理、FAQ設計、技術的許可設定など、複数の観点から改善が必要になるケースがあります。そのため、AI対応は一度の修正で完結するものではなく、改善と検証を繰り返す運用型テーマへと移行しつつあると考えられます。
今後の企業サイトには「AIに伝わる設計」が必要に
今回の388件の分析を通じて明らかになったのは、多くの企業サイトが、従来のWeb基準では一定の整備が進んでいる一方で、AI時代における情報発信の要件にはまだ十分対応できていないという現実です。
検索行動が、単語入力中心の時代から、質問・比較・推薦・要約を伴う時代へ移る中で、企業サイトには次のような対応が一層重要になると考えられます。
・企業やサービスの説明を、AIが誤解しにくい形で明確化すること
・サービス内容、対象顧客、強み、導入メリットなどを整理すること
・FAQや構造化データを通じて意味のまとまりを作ること
・AIクローラーや検索エージェントが参照しやすい技術環境を整えること
・比較・推薦の文脈で参照されやすいページ構成にすること
今後は、従来SEOの延長だけではなく、AIに理解・整理・引用されやすい情報設計が、企業の新たな可視性戦略として重要になると見られます。
今後の展望
Blocksky Inc.では、今後も業種別の傾向分析や、AIスコア改善に寄与しやすい要素の整理を進めることで、企業のAI対応をより具体的に支援していきます。
また、企業サイトにおけるAI時代の可視性を、単なる話題ではなく、実務で改善可能なテーマとして捉え、継続的な分析と発信を行ってまいります。
調査概要
調査対象：企業サイト監査データ
調査期間：2026年3月24日～2026年4月23日
総監査件数：388件
対象URL数：217
対象ドメイン数：183
分析項目：総合スコア、AIスコア、Webスコア、流入元、地域、カテゴリ別傾向、再スキャン傾向
SEOAIについて
SEOAIは、企業サイトやランディングページをスキャンし、AI時代におけるオンライン可視性を分析・可視化するサービスです。
従来のSEO観点によるWeb上の最適化状況に加え、生成AIやAI検索において、企業やサービスがどれだけ認識されやすい状態にあるかを示すAIスコアを確認できます。
また、SEOAIは、サイトの構造や情報設計、技術的公開状態などを確認するサイト監査機能に加え、複数のAI上での見え方を確認できるAIチェッカー、外部サイトからの参照状況を把握できる被リンクチェック機能を提供しています。
これにより、企業は自社サイトの内部改善だけでなく、AI上での認識状況や外部評価も含めて、多面的に現状を把握できます。
さらに、無料AIスコアチェックにより、企業はURLを入力するだけで、自社サイトの現状をスピーディーに確認できます。
SEOAIは、企業のWeb担当者やマーケティング担当者、制作会社、広告代理店などに向けて、AI時代の新たな可視性対策の入口を提供しています。
SEOAIの主な特長
・AIスコアでAI時代の可視性を可視化
・サイト監査でWebとAIの改善余地を把握
・AIチェッカーで複数AI上の見え方を確認
・被リンクチェックで外部評価や参照状況を把握
・URL入力だけで簡単に現状確認が可能
サービスサイト：https://seoai.space/
※本集計は、SEOAIの無料AIスコアチェック機能で実行されたスキャンデータに基づきます。数値はスキャン単位での集計であり、同一URLの複数回スキャンを含む場合もあります。業種傾向はURL・ドメイン情報から推定した参考値です。
■ 会社概要
Blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、Blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：Blocksky Inc.
所在地：東京都
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
Blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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