SEOAI、企業サイト388件を分析、Web平均70.7点に対しAI平均は50.2点。AI対応の遅れが20.5ポイントの差として顕在化

SEOAI、企業サイト388件を分析、Web平均70.7点に対しAI平均は50.2点。AI対応の遅れが20.5ポイントの差として顕在化