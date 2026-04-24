Mac向け リネームソフトおすすめ5選

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Tenorshare Co., Ltd.は、4月21日（火）、Macクリーニングツール「Tenorshare Cleamio」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、重複ファイルの検索機能を向上しました。

★Mac重複ファイル削除アプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/OAEF6

Macを使っていてファイルのリネームを一括でしたいと思うことはありませんか？

そんな時におすすめなのがMac用のリネームソフトになります。

こちらの記事ではMac用リネームソフトについて紹介していきます。また、おすすめツールTenorshare Cleamioを用いてのリネーム方法も見ていきましょう。

Part1.Mac用リネームソフトの選び方

Mac用リネームソフトを選ぶ際は、以下の点に着目するといいです。

・値段
自身の予算を踏まえて、最適なリネームソフトを選びましょう。
・使いやすさ
お試し版などを使って、使いやすいソフトを選ぶことも大切です。
・他の機能
リネーム以外の機能も備えている物であれば、より便利に使うことができます。

Part2.Mac用リネームソフトおすすめ5選

１．Tenorshare Cleamio

Tenorshare Cleamioはリネーム以外にも重複ファイルの削除やクリーンアップが可能な万能ツールです。コストパフォーマンスもいいため、使いやすいツールをお探しの方にはおすすめになります。

そのため、Macで使える便利なツールをお探しの方には最適なツールと言えるでしょう。

★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/OAEF6

使い方については、以降で詳しく紹介していきます。

２．Finder

FinderはMacに標準搭載されている無料のツールです。

ただし、一括リネームの際には複雑な手順を要するため、PCに不慣れな方にはあまりおすすめできません。
また、複雑なリネームも不可能です。
そのため、少し複雑なリネームを行いたい方にはお勧めになります。

３．Renamer

Renamerは多機能なリネームツールになります。
ただし、費用が高いため、コストパフォーマンスを重視する方には不向きです。

そのため、多少予算が多い方におすすめのツールになります。

４．ちゃちゃっとリネーマー

ちゃちゃっとリネーマーは日本語対応しているシンプルな画面が特徴のツールになります。
ただし、最新OSへの対応が遅れがちなため、使用する際には注意が必要です。

日本語のツールをお探しの場合にぴったりのツールと言えるでしょう。

５．Easy Rename

Easy Renameは無料で使えるリネームソフトです。分かりやすい画面も魅力の一つと言えるでしょう。
ただし、無料な分サポートが手薄です。

無料ソフトをお探しの方にはお勧めになります。

Part3.Tenorshare Cleamioを用いたリネームの方法

Tenorshare Cleamioを使ってファイルのリネームを行う方法を以降で紹介していきます。

1.左端のメニューから「AIでファイル名変更」を選択します。「開始」のボタンを押してください。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347727/images/bodyimage1】

2.ドラッグアンドロップでリネームしたいファイルを追加します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347727/images/bodyimage2】

3.リネーム規則や言語設定を行った後、「開始」のボタンを押します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347727/images/bodyimage3】

4.リネーム結果が表示されます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347727/images/bodyimage4】

最後に

このように、Mac専用リネームソフトには様々なものがあります。そのため、自信に合ったものを選んでみてください。

使い勝手の良さを重視するならTenorshare Cleamioがおすすめです。

ファイルのリネームだけでなく、重複データの削除やクリーンアップなども可能です。
ぜひともCleamioを試してみてくださいね。

【関連記事】

・無料で使えるMacリネームソフトおすすめ7選：https://x.gd/CEuB6
・時間の無駄を減らす！Macでファイル名を一括変更する方法：https://x.gd/VIxVG

【Tenorshare Cleamioについて】

Tenorshare Cleamioはデータの整理やファイルのリネーム、クリーンアップなど様々な機能を搭載しているツールになります。
効率よくデータのリネームや整理が行えます。

公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/

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