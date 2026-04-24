「歳だからいまさら…」を乗り越えた「人生初」のエピソード募集

キューサイ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：石川 順朗）は、1965年の創業から2025年10月で60周年を迎えました。この節目を記念し、「“あなた”の人生初」をコンセプトにした様々な企画を2026年9月まで展開しております。その第2弾として、年齢を重ねてから踏み出した「人生初」の一歩に関するエピソード募集キャンペーンを2026年4月24日（金）より開始します。集まったエピソードは書籍化し、誰かの挑戦の背中を押せる一冊として2026年夏頃に発行予定です。この取り組みを通じて当社は、一人ひとりがいくつになっても新たな「人生初」に挑戦できる社会の実現を目指し、前向きに歳を重ねるウェルエイジングな生き方を応援してまいります。

応募はこちらから： https://forms.cloud.microsoft/r/2ik4yTLWWJ

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、年齢を重ねてから踏み出した「人生初」の一歩に関するエピソードを募集します。採用者の中から本企画のテーマを最も象徴する1作品に「ウェルエイジング特別賞」として賞金30万円を、その他入賞した9作品（ナイスチャレンジ賞）には1万円分のAmazonギフトカードを進呈いたします。

●応募期間

2026年4月24日（金）～2026年5月18日（月）

●応募対象

40歳以上の方

●募集内容

年齢を重ねてから踏み出した「人生初」の一歩のエピソード「歳だからいまさら…」と迷いながらも、「やってみよう」と決意した日のこと、そのきっかけ、踏み出した後の変化などを、日記のように自由に綴ってください。

●応募方法

【専用フォームからの応募】

①専用フォーム（https://forms.cloud.microsoft/r/2ik4yTLWWJ）にアクセス

②フォーム記載の必要事項を入力し送信

【X投稿】

①キューサイ公式X(旧Twitter)「@kyusai_official」をフォロー

②ハッシュタグ「#あの日の日記」をつけて、年齢を重ねてから踏み出した「人生初」の一歩のエピソード

を投稿してください

●賞品

・ウェルエイジング特別賞（1名）：賞金300,000円

・ナイスチャレンジ賞（9名）：Amazonギフトカード10,000円分

●受賞者発表

2026年6月末予定（採用者の方へ、運営事務局よりメールもしくはDMにてご連絡いたします）

●キャンペーン審査員 精神科医 Tomy先生

39万フォロワー突破のX（旧・Twitter）が人気で、テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は、36万部突破のベストセラーに。

■キャンペーン開催の背景

6 0周年の節目に、「“あなた”の人生初」を支え続けたい

当社は2025年10月に創業60周年を迎えました。この節目を記念し、これまでも、これからも一人ひとりの人生に向き合い続けていく姿勢を、あらためて大切にしたいと考えました。その想いを形にするため、「"あなた"の人生初」をコンセプトにした様々な企画を2026年9月まで展開しております。本キャンペーンは、その第2弾として、「人生初」に踏み出したあの日の日記と題してエピソードを一般募集し、誰かの挑戦の背中

を押せるような書籍を"みんな"でつくる取り組みです。

第1弾の概要はこちら：https://corporate.kyusai.co.jp/news/detail.php?p=14978

■会社概要

1965年に福岡県福岡市で創業し、2025年10月で60周年を迎えました。人々のカラダとココロの健康や健康寿命の延伸に貢献したいと、ケールを原料とした青汁「ザ・ケール」をはじめとしたヘルスケア商品やスキンケア商品の事業領域を広げ、数多くの商品・サービスを世の中に展開してきました。2022年からは「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する。」をミッションに掲げ「ウェルエイジングカンパニー」を目指して企業活動に取り組んでいます。

https://corporate.kyusai.co.jp/