サッポロファクトリー西広場にて、38種類以上のジンギスカンを食べ比べできる「北海道ジンギスカンフェスティバル２０２６」開催！
この度、北海道遺産ジンギスカン応援隊（運営：株式会社アートピア）では、オーストラリア産羊肉の食肉団体ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）協賛のもと、全国各地の「ジンギスカン」の食べ比べが楽しめるイベントを、サッポロファクトリー西広場で開催します。つきましては本事業の取材・報道等にご協力賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347557/images/bodyimage1】
北海道ジンギスカンフェスティバル2026 開催概要
■日 程：2026年5月15日（金）・ 16日（土） ・17日（日）
■時 間：5月15日（金）11:00～20:00（L.O.19:30）
5月16日（土）・17日（日） 10:00～20:00（L.O.19:30）
■場 所：サッポロファクトリー 西広場
■ジンギスカン販売：全国各地のジンギスカン３８種類以上販売
■そ の 他 ：オージーラムPR大使『ラムバサダー』、おにとこ円山
■主 催：北海道遺産ジンギスカン応援隊
■特別協賛：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）
■協 賛：サッポロビール、ポッカサッポロ北海道、ソラチ、ベル食品、岩谷マテリアル
■特別協力：サッポロファクトリー
■公式HP：https://hokkaido-jingisukan.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347557/images/bodyimage2】
羊肉のスペシャリスト ラムバサダーが出店！！
スペシャルメニューが登場します！
【MENU】
●オージーラムの骨付き塊スモークハム
1皿500円
数量限定！売り切れ次第終了です。
●生ウインナー
豪州産ラム肉100％と国産にんにくの生ソーセージ
2本入り 800円
●じゃがいもとラムのボロネーゼ
鉄板で焼いたじゃがいもにラム肉のボロネーゼをかけ、
チーズをのせて炙ります！
1皿500円
【来場ラムバサダー】
毛塚 智之氏
パレスホテル大宮
調理部部長 総料理長
青年司厨士の育成にも力を注ぎ、現在一般社団法人全日本司厨士協会 国内審査委員を務める。
東澤 壮晃氏
株式会社東洋肉店代表取締役
東洋肉店は、北海道名寄市にある1928年創業の食肉専門店。
日本における羊肉小売販売のリーディングカンパニー。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347557/images/bodyimage3】
数量限定！非売品！
ジンギスカン応援隊のインスタフォローで
ベル食品「こだわりの成吉思汗たれ」プレゼント！
北海道産丸大豆しょうゆをベースに、玉ねぎ、高知県産しょうがの野菜の旨味とすりおろし感を合わせ、余市産りんごや瀬戸内産レモンなどを使用してフルーティーな味わいに仕上げました。さらに、北海道産米を使用した純米酢でまろやかな酸味、「オホーツクの塩」を使用して優しい塩味を付与した、北海道ジンギスカンフェスティバルのためだけに作った、こだわりの成吉思汗たれです。
また、ジンギスカン応援隊の会員登録でWチャンス！
素敵な商品が当たるはずれなしくじにチャレンジできます。
キャンペーンの詳細は、ジンギスカン応援隊のホームページからご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347557/images/bodyimage4】
【イベントに関するお問い合わせ】
北海道遺産ジンギスカン応援隊
札幌市中央区北１条西18丁目1-41 クレバージャパン大通ビル7F
株式会社アートピア内 （担当：大沼）
TEL：011-640-7173 メール：info@hokkaido-jingisukan.com
HP：https://hokkaido-jingisukan.com/
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配信元企業：株式会社アートピア
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北海道ジンギスカンフェスティバル2026 開催概要
■日 程：2026年5月15日（金）・ 16日（土） ・17日（日）
■時 間：5月15日（金）11:00～20:00（L.O.19:30）
5月16日（土）・17日（日） 10:00～20:00（L.O.19:30）
■場 所：サッポロファクトリー 西広場
■ジンギスカン販売：全国各地のジンギスカン３８種類以上販売
■そ の 他 ：オージーラムPR大使『ラムバサダー』、おにとこ円山
■主 催：北海道遺産ジンギスカン応援隊
■特別協賛：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）
■協 賛：サッポロビール、ポッカサッポロ北海道、ソラチ、ベル食品、岩谷マテリアル
■特別協力：サッポロファクトリー
■公式HP：https://hokkaido-jingisukan.com/
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羊肉のスペシャリスト ラムバサダーが出店！！
スペシャルメニューが登場します！
【MENU】
●オージーラムの骨付き塊スモークハム
1皿500円
数量限定！売り切れ次第終了です。
●生ウインナー
豪州産ラム肉100％と国産にんにくの生ソーセージ
2本入り 800円
●じゃがいもとラムのボロネーゼ
鉄板で焼いたじゃがいもにラム肉のボロネーゼをかけ、
チーズをのせて炙ります！
1皿500円
【来場ラムバサダー】
毛塚 智之氏
パレスホテル大宮
調理部部長 総料理長
青年司厨士の育成にも力を注ぎ、現在一般社団法人全日本司厨士協会 国内審査委員を務める。
東澤 壮晃氏
株式会社東洋肉店代表取締役
東洋肉店は、北海道名寄市にある1928年創業の食肉専門店。
日本における羊肉小売販売のリーディングカンパニー。
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数量限定！非売品！
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ベル食品「こだわりの成吉思汗たれ」プレゼント！
北海道産丸大豆しょうゆをベースに、玉ねぎ、高知県産しょうがの野菜の旨味とすりおろし感を合わせ、余市産りんごや瀬戸内産レモンなどを使用してフルーティーな味わいに仕上げました。さらに、北海道産米を使用した純米酢でまろやかな酸味、「オホーツクの塩」を使用して優しい塩味を付与した、北海道ジンギスカンフェスティバルのためだけに作った、こだわりの成吉思汗たれです。
また、ジンギスカン応援隊の会員登録でWチャンス！
素敵な商品が当たるはずれなしくじにチャレンジできます。
キャンペーンの詳細は、ジンギスカン応援隊のホームページからご確認ください。
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【イベントに関するお問い合わせ】
北海道遺産ジンギスカン応援隊
札幌市中央区北１条西18丁目1-41 クレバージャパン大通ビル7F
株式会社アートピア内 （担当：大沼）
TEL：011-640-7173 メール：info@hokkaido-jingisukan.com
HP：https://hokkaido-jingisukan.com/
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配信元企業：株式会社アートピア
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