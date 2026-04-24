『小型モジュール式原子炉（SMR）市場』の技術、有力企業、その他電力網、データセンター、産業向け潜在的用途を含む包括的分析を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年4月24日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月17日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Nuclear Small Modular Reactors (SMRs) Market 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 263
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
本調査レポートでは、SMR（小型モジュール炉）市場について、原子炉技術、有力企業、その他電力網、データセンター、産業向け潜在的用途を含む包括的分析を提供しています。今後5年以内に稼働開始が見込まれる特に有望なSMRプロジェクトの事例を、有力企業22社の企業概要とともに紹介しています。また、100件を超えるSMRプロジェクトを独自のデータベースに基づくデータ駆動型のベンチマーク評価手法により、10種類の原子炉技術を比較しています。今後20年間の業界成長予測も提供しており、基数、発電容量、建設収益の年単位の予測を地域別・炉型別にご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347772/images/bodyimage1】
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● はじめに
□ 原子力産業の概要
□ 核燃料
□ SMR紹介
● 予測
● SMR技術評価
□ 技術入門
□ 種類別SMR
□ SMR技術ベンチマーク評価
□ 第3世代+・第4世代の原子炉設計
● データセンター向け原子力
● SMR新用途
● 企業概要
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」は以下の情報を提供します
● 市場情勢の包括的概要
● 10種類の炉型ベンチマーク調査
□ 100件超のSMRプロジェクトのデータベースに基づく
● SMR導入の20年間市場予測（2026～2046年）
□ 基数別、発電量別、容量別、建設収益別
□ 地域別（北米、中南米、欧州、アフリカ、アジア）
□ 原子炉技術別（PWR：加圧水型炉、HTGR：高温ガス炉、LMFR：液体金属冷却炉、MSR：溶融塩炉）
● SMRプロジェクト開発有力企業（22社）の企業概要
□ 多くは一次情報または独自分析を基に作成
● 原子力産業の過去と現在の概要
□ 地域別分析や核燃料サプライチェーン概要など
● SMR・原子力産業全体のデータセンター向け低炭素電力供給の可能性分析
● 電力網への供給以外のSMR新用途解説
□ 水素製造、地域熱供給、産業プロセスへの熱供給、海洋用途など
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月17日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Nuclear Small Modular Reactors (SMRs) Market 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 263
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
本調査レポートでは、SMR（小型モジュール炉）市場について、原子炉技術、有力企業、その他電力網、データセンター、産業向け潜在的用途を含む包括的分析を提供しています。今後5年以内に稼働開始が見込まれる特に有望なSMRプロジェクトの事例を、有力企業22社の企業概要とともに紹介しています。また、100件を超えるSMRプロジェクトを独自のデータベースに基づくデータ駆動型のベンチマーク評価手法により、10種類の原子炉技術を比較しています。今後20年間の業界成長予測も提供しており、基数、発電容量、建設収益の年単位の予測を地域別・炉型別にご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347772/images/bodyimage1】
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● はじめに
□ 原子力産業の概要
□ 核燃料
□ SMR紹介
● 予測
● SMR技術評価
□ 技術入門
□ 種類別SMR
□ SMR技術ベンチマーク評価
□ 第3世代+・第4世代の原子炉設計
● データセンター向け原子力
● SMR新用途
● 企業概要
「小型モジュール式原子炉（SMR）市場 2026-2046年」は以下の情報を提供します
● 市場情勢の包括的概要
● 10種類の炉型ベンチマーク調査
□ 100件超のSMRプロジェクトのデータベースに基づく
● SMR導入の20年間市場予測（2026～2046年）
□ 基数別、発電量別、容量別、建設収益別
□ 地域別（北米、中南米、欧州、アフリカ、アジア）
□ 原子炉技術別（PWR：加圧水型炉、HTGR：高温ガス炉、LMFR：液体金属冷却炉、MSR：溶融塩炉）
● SMRプロジェクト開発有力企業（22社）の企業概要
□ 多くは一次情報または独自分析を基に作成
● 原子力産業の過去と現在の概要
□ 地域別分析や核燃料サプライチェーン概要など
● SMR・原子力産業全体のデータセンター向け低炭素電力供給の可能性分析
● 電力網への供給以外のSMR新用途解説
□ 水素製造、地域熱供給、産業プロセスへの熱供給、海洋用途など
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/nuclear-small-modular-reactors-smrs-market/1153
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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