『小型モジュール式原子炉（SMR）市場』の技術、有力企業、その他電力網、データセンター、産業向け潜在的用途を含む包括的分析を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。

『小型モジュール式原子炉（SMR）市場』の技術、有力企業、その他電力網、データセンター、産業向け潜在的用途を含む包括的分析を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。