AKEEYO、サイクルモード東京2026に出展――710・730シリーズをはじめとする自転車専用ドライブレコーダー最新4機種を初公開





東7ホール、ブース7-514で次世代自転車用カメラのフルラインアップをライブデモ

中国・深圳、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- AKEEYOは、サイクルモード東京2026（Cycle Mode Tokyo 2026）（4月25日～26日、東京ビッグサイト、ブース7-514/東7ホール）に出展し、4モデルのサイクリングカメラをライブデモとともに紹介します。



AKEEYOブース案内｜サイクルモード東京2026 / 東7ホール 7-514



出展概要

展示製品

AKY-730Pro | フラッグシップ自転車用カメラ Sony製8MP IMX678センサー（1/1.8型、Full @ 60FPS）、F/1.7の超大口径、4K解像度、GPS内蔵、1.14インチのタッチスクリーン、EIS手ブレ補正、IP66防水、最大6時間の録画が可能な3300mAhバッテリー搭載。

AKY-710Pro | プロ向け8MP自転車用カメラ 8MPのGC8613センサー（1/2.7型、Full @ 60FPS）、F/1.6絞り、4K動画、EISジャイロ手ブレ補正、デュアルバンドWi-Fi（2.4G/5G）、IP66防水搭載。高性能を求めるサイクリスト向け。

AKY-710S | コストパフォーマンスモデル Sony製5MP STARVIS 2 IMX335センサー、F/1.55絞り、142°超広角レンズ、4K（補間）動画、HDR/WDR対応、IP66防水、最大4.5時間録画可能な1800mAhバッテリー搭載。

AKY-710Lite | 軽量エントリーモデル 重さわずか101g、28fpsの2K録画、F/2.0絞り、120°広角、IP66防水、最長7.5時間のバッテリー駆動。コストを重視するサイクリストに最適。

AKEEYOが選ばれる理由

・高性能なSony製センサーとGC8613センサーにより、あらゆる照明条件で優れた画質を実現

・IP66～IP67の防水・防塵性能により、あらゆる天候で信頼性の高い性能を発揮

・EIS電子式手ブレ補正により、走行中でも滑らかでブレの少ない映像を実現

「サイクルモード東京2026（Cycle Mode Tokyo 2026）は、AKEEYOが日本の熱意あふれるライダーコミュニティと直接つながる絶好の機会です。すべてのサイクリストとモーターサイクリストの皆さまに、ぜひ当社ブースへお越しいただき、カメラを実際にお試しいただければと思います」

と、AKEEYO Marketing Teamは述べています。

代理店・販売店募集

AKEEYOは、世界各地で代理店および販売店を積極的に募集しています。ぜひ当社ブースにお立ち寄りいただくか、下記の連絡先までご連絡ください。

AKEEYOについて

AKEEYOは、プロ仕様のアクションカメラから高機能なダッシュカムシステムまで、オートバイ、自転車、車両向けのスマート録画ソリューションを提供しています。同ブランドは、グローバルな代理店ネットワークとeコマースチャネルを通じて、アジア、欧州、南北アメリカの市場に展開しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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