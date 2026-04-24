『稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉』著者・大田嘉仁氏がフジテレビ｢世界の何だコレ!?ミステリー｣に出演し大反響
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347852/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）の発行した
書籍『稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉』の著者・大田嘉仁氏がフジテレビ｢世界の何だコレ!?ミステリー｣4/21に出演し、本書にも触れられているJALの奇跡の復活劇について語りました。
大田氏が「経営の神様」稲盛和夫氏（京セラ元名誉会長）とともに「JAL再建」に挑んだ感動のストーリーがドラマで再現され、稲盛氏の熱い言葉を掲載している本書も話題となっています。
■『稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉』
・アマゾン：https://amzn.to/3QpNGMA
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100292900
■内容紹介
稲盛和夫氏が「私の副官」と呼び、
「側近中の側近」として、絶大な信頼を寄せた人物――。
それが、本書の著者・大田嘉仁氏だ。
秘書として稲盛氏に約30年間仕えてきた大田氏には、
稲盛氏から直接叱られ、励まされ、教え導かれてきた貴重な経験がある。
その貴重な経験をもとに、本書では、「側近中の側近」だからこそ聞けた
「稲盛名語録」を、15の白熱ストーリーとして紹介する！
◎「昨日よりは今日。今日よりは明日。明日よりは明後日」
◎「人間として何が正しいか」で判断する。
◎まずは「現状に感謝」する。
◎「怖がり」だからこそ、前に進める。
などなど、「明日からすぐ役立つ」珠玉の言葉が満載！
読むだけで、あなたの仕事が劇的に変わる本。
■商品情報
書名：稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉
著者：大田嘉仁
定価：1,650円
ISBNコード：9784837929291
発行所：株式会社三笠書房
■著者紹介
著者：大田嘉仁（おおた・よしひと）
元京セラ常務秘書室長。元日本航空会長補佐。1954年鹿児島県生まれ。78年立命館大学卒業後、京セラ入社。88年に米国ジョージ・ワシントン大学ビジネススクールに留学。90年、外国人では初となる首席で卒業し、MBAを取得。帰国後は、京セラ秘書室長、取締役執行役員常務などを経て、2010年12月日本航空（ＪＡＬ）会長補佐・専務執行役員に就任（13年3月退任）。15年京セラコミュニケーションシステム代表取締役会長、顧問を務めた後、株式会社ＭＴＧ会長ほか、数社の社外取締役や顧問を務める。京セラ創業者・稲盛和夫氏の側近を約30年間務め、日本航空再建時は稲盛氏の会長補佐として意識改革等に従事、再上場へと導く。稲盛氏が「私の副官」と呼んで絶大な信頼を寄せた人物と知られ、「側近中の側近」としてメディアで取り上げられることも多い。
著書に『ＪＡＬの奇跡』（致知出版社）がある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）の発行した
書籍『稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉』の著者・大田嘉仁氏がフジテレビ｢世界の何だコレ!?ミステリー｣4/21に出演し、本書にも触れられているJALの奇跡の復活劇について語りました。
大田氏が「経営の神様」稲盛和夫氏（京セラ元名誉会長）とともに「JAL再建」に挑んだ感動のストーリーがドラマで再現され、稲盛氏の熱い言葉を掲載している本書も話題となっています。
■『稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉』
・アマゾン：https://amzn.to/3QpNGMA
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100292900
■内容紹介
稲盛和夫氏が「私の副官」と呼び、
「側近中の側近」として、絶大な信頼を寄せた人物――。
それが、本書の著者・大田嘉仁氏だ。
秘書として稲盛氏に約30年間仕えてきた大田氏には、
稲盛氏から直接叱られ、励まされ、教え導かれてきた貴重な経験がある。
その貴重な経験をもとに、本書では、「側近中の側近」だからこそ聞けた
「稲盛名語録」を、15の白熱ストーリーとして紹介する！
◎「昨日よりは今日。今日よりは明日。明日よりは明後日」
◎「人間として何が正しいか」で判断する。
◎まずは「現状に感謝」する。
◎「怖がり」だからこそ、前に進める。
などなど、「明日からすぐ役立つ」珠玉の言葉が満載！
読むだけで、あなたの仕事が劇的に変わる本。
■商品情報
書名：稲盛和夫 明日からすぐ役立つ15の言葉
著者：大田嘉仁
定価：1,650円
ISBNコード：9784837929291
発行所：株式会社三笠書房
著者：大田嘉仁（おおた・よしひと）
元京セラ常務秘書室長。元日本航空会長補佐。1954年鹿児島県生まれ。78年立命館大学卒業後、京セラ入社。88年に米国ジョージ・ワシントン大学ビジネススクールに留学。90年、外国人では初となる首席で卒業し、MBAを取得。帰国後は、京セラ秘書室長、取締役執行役員常務などを経て、2010年12月日本航空（ＪＡＬ）会長補佐・専務執行役員に就任（13年3月退任）。15年京セラコミュニケーションシステム代表取締役会長、顧問を務めた後、株式会社ＭＴＧ会長ほか、数社の社外取締役や顧問を務める。京セラ創業者・稲盛和夫氏の側近を約30年間務め、日本航空再建時は稲盛氏の会長補佐として意識改革等に従事、再上場へと導く。稲盛氏が「私の副官」と呼んで絶大な信頼を寄せた人物と知られ、「側近中の側近」としてメディアで取り上げられることも多い。
著書に『ＪＡＬの奇跡』（致知出版社）がある。
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