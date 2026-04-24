ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 マスコットデザインUSBアダプターを販売開始
スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズファン必見！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 マスコットデザインUSBアダプター 」を2026年4月24日に販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage1】
◎商品の特長
●オリジナルデザインUSBアダプターで中日ドラゴンズを応援しよう！
ドアラやスローガンなど中日ドラゴンズのマスコットキャラクターがプリントされています。
iPhone各種スマートフォンや、タブレット等様々な製品の充電が可能です。
2ポートのUSBより出力可能で、同時に2つのデジタル機器を充電することが出来ます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage2】
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ
小型なので、ポーチやカバンなどで持ち運びに便利です。
電気用品安全法の承認を受けたPSE技術基準適合品なので、安心してお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
マスコットデザインUSBアダプター
発売日：2026年4月24日
価格：3,190円（税込）
サイズ：約40×43×28mm
重量：約50g
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/dra-cha-pd/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage4】
◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番4号万松寺ビ10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイキューラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage1】
◎商品の特長
●オリジナルデザインUSBアダプターで中日ドラゴンズを応援しよう！
ドアラやスローガンなど中日ドラゴンズのマスコットキャラクターがプリントされています。
iPhone各種スマートフォンや、タブレット等様々な製品の充電が可能です。
2ポートのUSBより出力可能で、同時に2つのデジタル機器を充電することが出来ます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage2】
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ
小型なので、ポーチやカバンなどで持ち運びに便利です。
電気用品安全法の承認を受けたPSE技術基準適合品なので、安心してお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage3】
2026年版 中日ドラゴンズ承認
マスコットデザインUSBアダプター
発売日：2026年4月24日
価格：3,190円（税込）
サイズ：約40×43×28mm
重量：約50g
商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/iqlabo/dra-cha-pd/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347643/images/bodyimage4】
◎会社概要
会 社 名： 株式会社アイキューラボ
本 社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番4号万松寺ビ10F
電 話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役 丸山 和之
設 立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ スマートフォン事業部 担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com
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配信元企業：株式会社アイキューラボ
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