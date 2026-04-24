【法人向け】防犯カメラ導入前に役立つ業種別施工事例ホワイトペーパーを無料公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月24日（金）、法人向けホワイトペーパー「業種別施工事例」を無料公開しました。
本ホワイトペーパーでは、工場、オフィス、介護施設、クリニックなど、さまざまな業種における防犯カメラの施工事例を紹介し、導入前の比較・検討に役立つ情報をまとめています。
▼「業種別施工事例」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347182/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
トリニティーではこれまで、さまざまな業種の法人から防犯カメラ導入に関する相談を受けてきました。
その中で多かったのが、「同業種ではどのようなカメラが選ばれているのか知りたい」「実際の設置事例を見ながら検討したい」という声です。
そこでこのたび、実際の施工事例やよくあるご相談、選ばれている機能、工事のポイントを一冊にまとめた法人向けホワイトペーパー「業種別施工事例」を公開しました。
■ホワイトペーパーの概要
・業種別の施工事例
・業種別によくあるご相談
・導入された防犯カメラや各業種で選ばれているオプション・機能
・工事のポイント
本資料では、さまざまな業界で多数の防犯カメラを設置してきたトリニティーが、防犯カメラの導入を検討しているご担当者様に向けて、業種ごとのお悩みや実際に選ばれている防犯カメラ、オプション、機能について、写真付きでわかりやすくご紹介しています。
■こんな方におすすめ
・業種ごとの防犯カメラ設置事例を知りたい方
・自社に近い事例を参考にしながら導入を検討したい方
・どのような防犯カメラや機能が選ばれているのか知りたい方
・設置工事のポイントや注意点を事前に把握したい方
▼「業種別施工事例」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
■無料の現地調査で、現場に合った防犯対策をご提案
トリニティーでは、2006年の創業以来培ってきたノウハウを活かし、防犯カメラによる防犯対策だけでなく、各業界が抱える課題の解決に向けたご提案を行っています。
人手不足への対応や業務効率化など、現場ごとのお悩みに合わせて、最適な防犯カメラシステムをご提案します。
また、防犯カメラに加えて、入退室管理システムやUTMなどのインターネットセキュリティにも対応しており、企業や施設の防犯・安全対策を幅広くサポートしています。
無料の現地調査では、設置環境や課題、ご要望を丁寧に確認したうえで、最適な機器構成や設置方法をご提案します。
お電話でのお問い合わせ： 0120-988-551
（月～金 9:00～18:00／土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
トリニティーは今後も、皆様のお役に立つ資料を無料で公開し、防犯対策に役立つ情報発信とサポートに努めてまいります。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
本ホワイトペーパーでは、工場、オフィス、介護施設、クリニックなど、さまざまな業種における防犯カメラの施工事例を紹介し、導入前の比較・検討に役立つ情報をまとめています。
▼「業種別施工事例」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347182/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
トリニティーではこれまで、さまざまな業種の法人から防犯カメラ導入に関する相談を受けてきました。
その中で多かったのが、「同業種ではどのようなカメラが選ばれているのか知りたい」「実際の設置事例を見ながら検討したい」という声です。
そこでこのたび、実際の施工事例やよくあるご相談、選ばれている機能、工事のポイントを一冊にまとめた法人向けホワイトペーパー「業種別施工事例」を公開しました。
■ホワイトペーパーの概要
・業種別の施工事例
・業種別によくあるご相談
・導入された防犯カメラや各業種で選ばれているオプション・機能
・工事のポイント
本資料では、さまざまな業界で多数の防犯カメラを設置してきたトリニティーが、防犯カメラの導入を検討しているご担当者様に向けて、業種ごとのお悩みや実際に選ばれている防犯カメラ、オプション、機能について、写真付きでわかりやすくご紹介しています。
■こんな方におすすめ
・業種ごとの防犯カメラ設置事例を知りたい方
・自社に近い事例を参考にしながら導入を検討したい方
・どのような防犯カメラや機能が選ばれているのか知りたい方
・設置工事のポイントや注意点を事前に把握したい方
▼「業種別施工事例」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
■無料の現地調査で、現場に合った防犯対策をご提案
トリニティーでは、2006年の創業以来培ってきたノウハウを活かし、防犯カメラによる防犯対策だけでなく、各業界が抱える課題の解決に向けたご提案を行っています。
人手不足への対応や業務効率化など、現場ごとのお悩みに合わせて、最適な防犯カメラシステムをご提案します。
また、防犯カメラに加えて、入退室管理システムやUTMなどのインターネットセキュリティにも対応しており、企業や施設の防犯・安全対策を幅広くサポートしています。
無料の現地調査では、設置環境や課題、ご要望を丁寧に確認したうえで、最適な機器構成や設置方法をご提案します。
お電話でのお問い合わせ： 0120-988-551
（月～金 9:00～18:00／土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260424
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
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