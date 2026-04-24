高松空港の「ANA FESTA 高松ロビー店」増床・全面改装し、4月25日（土）リニューアルオープン！ -香川・徳島エリアの商品を取り揃え、インバウンド対応を強化-
ANAが就航する国内24空港に店舗を構えるANA FESTA株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：中越忠昭）は、香川県の高松空港にある「ANA FESTA 高松ロビー店」を増床・全面改装し、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347870/images/bodyimage1】
■ 香川と徳島の県境を超えて、ANA FESTAで見つける新しい出会い
「ANA FESTA 高松ロビー店」は、高松空港2階の保安検査場 通過前にある総合土産店です。このたびの増床・全面改装の実施により、デジタルサイネージを店内に導入、また壁面上部にはLED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。店舗デザインは、遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーとホワイトの壁面で、すっきりとした一体感のあるデザインを採用しました。売り場面積は、これまでの約2倍となる約30坪（約98m2）に拡大します。
リニューアルのコンセプト 「Cross×Border Blue（クロスボーダー・ブルー）」
香川と徳島の県境を超えて、ANA FESTAで見つける新しい出会い。
日本人のみならずインバウンド旅客にも需要の高い人気の場所・現在注目されている場所の地域性と、その地域にこだわった商品を掛け合わせて発信・販売していきます。
■ 高松空港のインバウンド受入れ環境整備にあわせ、多言語対応でわかりやすい店舗に
2025年2月に開業した「あなぶきアリーナ香川」は、同年12月にユネスコが創設したベルサイユ賞で“世界で最も美しいアリーナ”に選ばれ、香川県の新たな名所となり、国内外から多くの方が訪れています。香川の玄関口である高松空港の国際線は、2024年度の旅客数は過去最高となる48万人を記録、2025年度はさらに上回る見込みとなっています。高まるインバウンド需要を踏まえて、高松空港は国際線エリアを主とする旅客ターミナルビルの増築・改修工事を行い、2027年春頃のグランドオープンを予定しています。
ANA FESTAはこれらを好機と捉え、店舗改装に合わせて、デジタルサイネージでの多言語対応や消費税免税サービスを導入し、インバウンドのお客様にもわかりやすく利便性が高い店舗を目指します。商品ラインナップは、従来の定番商品に加え、新たに話題性のある商品を開拓するとともに、地元・香川の商品だけでなく、「徳島県」の商品も新しく展開しバリエーションを拡大。またインバウンド向けに、抹茶関連の商品など日本土産の定番品やハラール対応商品を展開し、お客様の多種多様なニーズにお応えします。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347870/images/bodyimage2】
4月25日(土)リニューアル当日、開店時間の8：30より、ANA FESTA高松ロビー店にて商品をご購入いただいた方、先着120名様に、パウダーフーズフォレスト×東洋オリーブのコラボ商品、【香川限定】INIC小豆島オリーブ珈琲 1本をプレゼントいたします。プレゼントは無くなり次第終了となります。
■ 商品ラインナップの特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347870/images/bodyimage3】
その(1) 地域深掘り
香川県内の人気エリアをピックアップし、コーナー展開で商品を魅力的に紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347870/images/bodyimage1】
■ 香川と徳島の県境を超えて、ANA FESTAで見つける新しい出会い
「ANA FESTA 高松ロビー店」は、高松空港2階の保安検査場 通過前にある総合土産店です。このたびの増床・全面改装の実施により、デジタルサイネージを店内に導入、また壁面上部にはLED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。店舗デザインは、遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーとホワイトの壁面で、すっきりとした一体感のあるデザインを採用しました。売り場面積は、これまでの約2倍となる約30坪（約98m2）に拡大します。
リニューアルのコンセプト 「Cross×Border Blue（クロスボーダー・ブルー）」
香川と徳島の県境を超えて、ANA FESTAで見つける新しい出会い。
日本人のみならずインバウンド旅客にも需要の高い人気の場所・現在注目されている場所の地域性と、その地域にこだわった商品を掛け合わせて発信・販売していきます。
■ 高松空港のインバウンド受入れ環境整備にあわせ、多言語対応でわかりやすい店舗に
2025年2月に開業した「あなぶきアリーナ香川」は、同年12月にユネスコが創設したベルサイユ賞で“世界で最も美しいアリーナ”に選ばれ、香川県の新たな名所となり、国内外から多くの方が訪れています。香川の玄関口である高松空港の国際線は、2024年度の旅客数は過去最高となる48万人を記録、2025年度はさらに上回る見込みとなっています。高まるインバウンド需要を踏まえて、高松空港は国際線エリアを主とする旅客ターミナルビルの増築・改修工事を行い、2027年春頃のグランドオープンを予定しています。
ANA FESTAはこれらを好機と捉え、店舗改装に合わせて、デジタルサイネージでの多言語対応や消費税免税サービスを導入し、インバウンドのお客様にもわかりやすく利便性が高い店舗を目指します。商品ラインナップは、従来の定番商品に加え、新たに話題性のある商品を開拓するとともに、地元・香川の商品だけでなく、「徳島県」の商品も新しく展開しバリエーションを拡大。またインバウンド向けに、抹茶関連の商品など日本土産の定番品やハラール対応商品を展開し、お客様の多種多様なニーズにお応えします。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
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4月25日(土)リニューアル当日、開店時間の8：30より、ANA FESTA高松ロビー店にて商品をご購入いただいた方、先着120名様に、パウダーフーズフォレスト×東洋オリーブのコラボ商品、【香川限定】INIC小豆島オリーブ珈琲 1本をプレゼントいたします。プレゼントは無くなり次第終了となります。
■ 商品ラインナップの特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347870/images/bodyimage3】
その(1) 地域深掘り
香川県内の人気エリアをピックアップし、コーナー展開で商品を魅力的に紹介します。