「スマホ撮影では物足りない…」「自撮りだと画角調整が難しい…」「一人撮影では被写体がすぐフレームアウトする…」そんな悩みをこれ1台で解決。

近年、YouTubeやTikTokの普及により、「自分でも動画を撮って発信したい」というニーズが急速に高まっています。卒業旅行や家族旅行、日常の記録、Vlog配信など、個人による映像制作はますます身近なものになりました。 一方で、市場には高価格帯や操作が複雑な機種も多く、初心者にはハードルが高いのが現状です。そこでL&Lライブリーライフ株式会社（東京）では、誰でも簡単に高品質な映像撮影を楽しめるHJD05ポケットVlogカメラを発売いたしました。左右330°自動ジンバル＆自動顔追尾で被写体をしっかり捉え、1.7インチタッチスクリーンで操作も直感的。さらに7500万画素×4K対応で、旅行・日常・配信までプロ級の映像体験を手のひらサイズで実現します。 楽天商品情報：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302104/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302638.html

初心者向けの設定&直感的なタッチ操作

ポケットサイズで持ち運びやすい設計

https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302104/

HJD05は、ポケットに収まるコンパクトなボディサイズを実現しながら、プロフェッショナルグレードの機能を搭載しています。カメラ本体が軽量に設計されているため、日々の移動時でも負担なく携帯でき、いつでもどこでも高品質な映像記録が可能です。旅行や外出先で突然のシャッターチャンスが訪れても、すぐに撮影を開始できる利便性が大きな特徴です。

自動顔追尾雲台機能(左右330度+上下180度)

搭載された電動雲台は、左右330度、上下180度の広い可動範囲を備え、撮影対象の顔を自動認識して追従します。この機能により、Vlog撮影時に三脚を固定しても、ユーザーの動きに合わせてカメラが自動でフレーミングを調整するため、複雑なカメラワークが不要になります。一人での撮影でも、プロフェッショナルな映像表現を実現できる革新的な機能です。

歩きながらの撮影やハンドヘルド撮影時に、高度な電子手ブレ補正が動作し、滑らかで安定した映像を実現します。従来は三脚の使用やジンバルなどの追加機材が必要でしたが、本機能により、そうした補助機材なしでも映画的な映像表現が可能になります。

4K動画と7500万画素の高画質撮影

本製品は4K解像度での動画撮影に対応し、細部まで鮮明な映像をキャプチャできます。また7500万画素のセンサーを搭載することで、静止画撮影においても極めて高い画質を実現しています。これにより、SNSへのアップロードやYouTubeなどの動画配信プラットフォームにおいて、視聴者に優れた視覚体験を提供することが可能です。

電子手ブレ補正による安定した映像

撮影される人物の肌色を自動調整し、より魅力的に見せる美顔効果を搭載しています。また、自撮りモード時には画面上に複数のフレーミングテンプレートが表示され、構図選択が簡単です。TikTokやInstagramなどのSNSでの発信を意識した、ユーザーフレンドリーな設計となっています。

SNS映え対応の美顔効果とセルフ撮影モード

本体前面には感度の高いタッチパネルを搭載し、複雑なメニュー操作を最小限に抑えています。加えてWi-Fi機能により、スマートフォンとの無線接続が簡単で、撮影した動画や静止画をすぐに編集・アップロードできます。専用アプリケーションを通じて、カメラの遠隔操作も可能です。

2400mAhの大容量バッテリー

充電一回で長時間の撮影が可能な大容量バッテリーを搭載しています。一日の外出や小規模なロケーション撮影であれば、追加充電の必要がなく、持続的なコンテンツ制作をサポートします。

電源を入れて即座に撮影を開始できるシンプルな設計により、カメラ初心者でも複雑な設定作業なしにVlog撮影を楽しめます。各機能はわかりやすいアイコン表示で提供され、スマートフォンと同等の直感性で操作できるインターフェイスとなっています。

商品概要

製品名：HJD05ポケットVlogカメラ 主な仕様： - 記録解像度：4K動画対応 - 静止画撮影：7500万画素 - 雲台可動範囲：左右330度、上下180度 - バッテリー容量：2400mAh - インターフェース：タッチパネル、Wi-Fi接続機能 - 映像補正機能：電子手ブレ補正、自動顔認識追尾 - 美顔効果・自撮りモード搭載 対象ユーザー： SNS発信を目的とした初心者から中級者のコンテンツクリエイター、卒業旅行や家族旅行での思い出記録を検討されるユーザー、Vlog撮影に関心を持つ幅広い年代層 想定用途： - YouTube動画制作 - TikTok・Instagramへの動画投稿 - 旅行記録 - 日常生活のVlog撮影 - イベント記録映像 楽天商品情報：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302104/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302638.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/