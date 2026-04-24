大阪発、70代の創業夫婦が手掛ける無添加の冷凍豆腐スムージーブランド「PAPMA(パプマ)」を運営する株式会社PAPMA(本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村 由絵)は、2026年3月末に提供を開始した法人向け福利厚生サービス『PAPMA オフィスプラン』が、開始わずか1ヶ月で導入企業15社を突破したことをお知らせいたします。





「全種類100kcal以下」という圧倒的なヘルシーさと満足感が支持され、導入企業からは「夕方のカップ麺やスナック菓子を食べる社員が減った」「社内のダイエット意識が高まった」など、単なる栄養補給にとどまらないポジティブな行動変化の報告が相次いでいます。





(オフィスプラン特設サイト： https://www.papma.shop/pages/officepapma )





OFFICEパプマ





【本文：なぜ「置くだけ」で行動が変わるのか？】

従業員のパフォーマンス向上や健康経営が企業の重要課題となる中、多くの企業が「手軽に導入でき、かつ社員が自発的に利用したくなる福利厚生」を求めています。





『PAPMA オフィスプラン』は、オフィスに専用冷凍庫を設置するだけで、高タンパク・低糖質な無添加の豆腐スムージー(150g)を常備できるサービスです。





本格提供開始から約1ヶ月、IT企業やコンサルティングファームを中心とする先行導入企業5社へのヒアリングを通じ、PAPMAの導入が従業員の「食習慣」や「健康意識」に具体的な変化をもたらしていることが明らかになりました。









【導入企業から寄せられた「3つのポジティブな変化」】

1. 「夕方のカップ麺・スナック菓子率」の顕著な低下

小腹が空く16時～17時頃、これまではカップ麺や糖分の多いスナック菓子、エナジードリンクで空腹を満たしていた従業員が、PAPMAを「罪悪感のない間食」として選ぶようになりました。濃厚な絹ごし豆腐とフルーツの自然な甘みが、全種類100kcal以下でありながら午後の集中力を途切らせない絶妙な満足感を生み出しています。「腹持ちが良いのに胃が重くならない」「シュガークラッシュ(急激な眠気)を防げる」と、パフォーマンス維持の観点からも高く評価されています。





2. 従業員の「ダイエット・体質改善」へのモチベーション向上

「会社に、100kcal以下で美味しいヴィーガンスムージーがある」という環境が、従業員自身の健康意識を刺激しています。「ランチを軽くしてPAPMAに置き換えるようになった」「残業前の夜食代わりにしても罪悪感がない」など、会社が提供する福利厚生が、個人のダイエットや体質改善の強力なサポーターとして機能しています。





従業員の健康増進





3. 冷凍庫前で生まれる「コミュニケーションの活性化」

ミキサー不要で「パッケージを手で揉むだけ」というPAPMA独自の手軽さが、給湯室や休憩スペースでの自然な雑談を生んでいます。「今日は何味にした？」「少し溶けたくらいが美味しいよね」といった会話が、部署間の垣根を越えた社内コミュニケーションの活性化に貢献しています。





パプマ専用冷凍庫





【五月病対策・夏のコンディション管理に。無料トライアルのご案内】

ゴールデンウィーク明けのモチベーション低下(五月病)や、これからの暑い季節に向けたコンディション管理は、人事・総務担当者にとって大きな課題です。

PAPMAは、食欲が落ちやすい時期でも美味しく手軽に栄養補給ができる「全種類100kcal以下の次世代パフォーマンス食」として、企業の健康経営をサポートします。





現在、自社オフィスに小型冷凍庫を無料で設置し、従業員の皆様に実際にお試しいただける『1週間無料トライアル』を実施中です。

▼ 詳細・導入事例・トライアルのお申し込みはこちら(法人向け特設サイト)

https://www.papma.shop/pages/officepapma









【会社概要】

会社名 ： 株式会社PAPMA

所在地 ： 大阪市西区南堀江1-14-12 1F

代表者 ： 代表取締役 中村 由絵

設立 ： 2022年6月

URL ： https://www.papma.shop/

事業内容： 飲食店業・店舗プロデュース業・FC業など