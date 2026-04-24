株式会社建設ドットウェブ(本社：石川県金沢市、代表取締役：三國 浩明、以下 建設ドットウェブ)の提供する、建設業向け原価管理ソフト「どっと原価3」で作成した請求書や納品書が、ピー・シー・エー株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 文昭、東証プライム：9629、以下 PCA)の電子配信サービス『PCA Hub 取引明細』を利用して電子配信が可能となりました。

PCAが2026年4月8日にリリースした新機能「ファイル配信ツール」により、PCA以外のシステムで作成された請求書・納品書の電子配信が可能となり、『どっと原価3』をはじめとした外部システムとの連携が実現しました。

これにより、『どっと原価3』で作成した請求書や納品書を、『PCA Hub 取引明細』を通じて取引先へ電子配信することが可能になります。請求業務の効率化やペーパーレス化、郵送コスト・作業時間を削減し電子配信による請求業務のDXを推進できます。





PCA×建設ドットウェブ 連携





【以下PCAリリース内容】

これまで『PCA Hub 取引明細』では『PCA 商魂・商管シリーズ』と『PCA 会計hyperシリーズ 債権管理オプション』とのみの連携でしたが、新機能「ファイル配信ツール」を使用することで、PCAサービス以外で作成したファイルをアップロード、配信できるようになりました。

.pdf, .xlsx, .xls, .docx, .doc, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .csv(15MB未満)であれば、帳票種類にかかわらずアップロード・配信が可能です。

『どっと原価3』は『PCA 会計シリーズ』と連携するサービスで、PCA製品と高い親和性があります。今回リリースされた「ファイル配信ツール」は各サービスのユーザー層を考慮して開発していますので、ユーザー様にはより高い満足度でお使いいただけるようになっています。









■請求書・納品書配信サービス『PCA Hub 取引明細』のご紹介





PCAバナー





請求書・納品書配信サービス『PCA Hub 取引明細』をご利用いただくことで『PCAクラウド・サブスク』と連動し、請求書など下記の各種帳票を電子配布することが出来ます。(請求書・納品書・支払明細書) 2023年より運用が開始された「デジタルインボイス」の送信にも対応。





▼『PCA Hub 取引明細』製品サイト

https://pca.jp/hub/translip.html









■原価管理システム『どっと原価3』のご紹介





どっと原価





『どっと原価3』は、建設業に特化した原価管理サービスです。

工事の受注からアフターサポートまで、あらゆる業務に関わる情報を一元管理することで、工事負担を軽減します。スマートフォンで利用できる『＋Bizシリーズ』も人気で、現場と社内だけでなく、協力会社との連携をスムーズにします。





▼『どっと原価3』製品サイト

https://www.kendweb.net/product/dot-three/









【ピー・シー・エー株式会社 概要】

所在地 ： 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

設立 ： 1980年8月1日

代表者 ： 佐藤 文昭

ホームページ： https://pca.jp/









【株式会社建設ドットウェブ 概要】

所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四NKビル7階

設立 ： 2001年1月26日

代表者 ： 三國 浩明

ホームページ： https://www.kendweb.net/









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