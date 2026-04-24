ワコールから生まれた下着ブランド「une nana cool（ウンナナクール）」は、新商品『364 ブラトップ』を2026年4月23日（木）より発売しました。 （※ ワコールウェブストアでは4月9日(木)より先行発売いたしました） 全国のウンナナクールショップのほか、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andSTにて展開しております。

『364(サンロクヨン)』は、“特別な1日”以外の364日を毎日楽しく過ごしてほしいという想いから生まれたノンワイヤーブラジャー。 しめつけ感の少ない快適なつけごこちと、シンプルでミニマルなデザインが魅力で、世代を問わず多くの女性たちに愛されてきました。

このたび同シリーズから、キャミソールタイプの『ブラトップ』が新たに登場します。 カップ部分には『364ブラ』シリーズと同様のエルク®成型カップを採用し、ノンワイヤーブラを内蔵することで、自然なバストシルエットを実現しました。 カラーは、ベーシックで使いやすいブラック〈BL〉とアイボリー〈IV〉の2色展開です。

■商品概要

《364 ブラトップ》

《ペチコートパンツ》

より心地よい着用感を提案する『364 ブラトップ』 ウンナナクールから、毎日のインナーウェアに新しい選択肢が加わります。

une nana cool(ウンナナクール)は、ワコールから生まれた下着屋さん。 努力や憧れは誰かのためにじゃなく、自分自身のため。 「女の子、登場」を合言葉に世の中の女の子を応援する下着をつくっています