エイチアールケイ株式会社(所在地：東京都中野区、代表取締役：堀野晃世)が運営する、仮想世界をテーマにした宿泊施設『ホーリープラネット』は、2026年4月23日より、客室を舞台にした新しいプロジェクションマッピングを導入いたします。









■ コンセプト：お部屋は、未知なる世界への瞬間移動装置

『ホーリープラネット』の客室に一歩足を踏み入れると、そこは日常を切り離した「瞬間移動装置」。

スイッチを入れた瞬間、壁三面と床に広がる映像によって、お客様は現実世界を忘れ、時空を超えた旅へと出発します。









■ 今回の新コンテンツでは、以下の世界を巡ります。

1.宇宙へのテイクオフ：部屋の壁が崩れ始め、気づくと星々が流れる宇宙空間へ。

2.宇宙人達が開催しているダンスパーティに参加

3.恐竜たちが闊歩するジャングルを探索。

4.ケーキやドーナツでできたお菓子の星では王子様とお姫様の結婚式に参加

5.地球： サバンナを駆けるライオンの群れ、色鮮やかなサンゴ礁が広がる深海を冒険し、スカイツリーを眺める空の旅へ

6.フィナーレ： 旅の終盤、お客様は「赤ちゃん」の姿に！？雲の上から、巨大な滑り台を一気に滑り降り、お母さんのお腹を通り、再びホーリープラネットへと帰還します。









■ 没入感を最大化する

4台のプロジェクターを駆使し、壁四面と床、天井には鏡を使って没入体験を実現、音響システムと連動させることで、視覚だけでなく五感を揺さぶる「泊まれるアトラクション」を作り出しました。









■ 施設概要

・施設名 ： 泊まれる仮想世界 ホーリープラネット

・所在地 ： 東京都北区滝野川6-32-9

・新コンテンツ開始日： 2026年4月23日～

・ご予約はこちらから： https://beds24.com/booking2.php?propid=196948&layout=1

・動画 ： https://drive.google.com/file/d/1ihe2IQ8vAF_SkzoRRYiiBl8DsE-47cS1/view

・YouTube ： https://youtube.com/shorts/fhyPBOwzEOA?si=wk3IHC-OwgCp5sF_









■追加情報

姉妹施設のホーリーハウスでは毎年7月、8月に行なっている流しそうめん体験を今年は前倒しで6月からスタート予定









■会社概要

商号 ： エイチアールケイ株式会社

代表者 ： 堀野 晃世

所在地 ： 東京都中野区江古田1丁目1番7号 哲学堂パークサイドビル

設立 ： 昭和52年11月16日

事業内容： 不動産の賃貸、管理、保有および運用

不動産の売買及び仲介、旅館業

URL ： https://lit.link/holy-series