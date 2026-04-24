こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【フィジカルAI時代を体感しよう！】 二足歩行ロボット「ななまる」、春のオープンキャンパスで初披露。
金沢工業大学では、情報理工学部を中心にして、フィジカルAIとヒューマノイドロボットの研究に力を入れています。
このたび情報理工学部では金沢機工株式会社（石川県金沢市無量寺町ハ38番地2）とAGIBOT社製の二足歩行ロボットに関する共同研究を開始しました。
当ロボットは、学校法人金沢工業大学が2027年に創立70周年を迎えることから、「ななまる」と名付けられました。
「ななまる」は、4月26日（日）10時から開催される金沢工業大学「春のオープンキャンパス」で初披露されます。これを機会に、フィジカルAI時代をぜひ体感してください。
【ななまるのデモ動画は以下のURLおよび二次元コードからご覧いただけます】
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mp4.video.honko.kanazawa-it.ac.jp/20260423nanamaru_demo1.mp4
金沢工業大学春のオープンキャンパス開催概要
日時：2026年4月26日（日）10:00～15:00（受付開始 9:30～）
会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス
公式サイト：https://kitnet.jp/opencampus/index.html