金沢工業大学では、情報理工学部を中心にして、フィジカルAIとヒューマノイドロボットの研究に力を入れています。

このたび情報理工学部では金沢機工株式会社（石川県金沢市無量寺町ハ38番地2）とAGIBOT社製の二足歩行ロボットに関する共同研究を開始しました。

当ロボットは、学校法人金沢工業大学が2027年に創立70周年を迎えることから、「ななまる」と名付けられました。

「ななまる」は、4月26日（日）10時から開催される金沢工業大学「春のオープンキャンパス」で初披露されます。これを機会に、フィジカルAI時代をぜひ体感してください。

【ななまるのデモ動画は以下のURLおよび二次元コードからご覧いただけます】



https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mp4.video.honko.kanazawa-it.ac.jp/20260423nanamaru_demo1.mp4





金沢工業大学春のオープンキャンパス開催概要

日時：2026年4月26日（日）10:00～15:00（受付開始 9:30～）

会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス

公式サイト：https://kitnet.jp/opencampus/index.html