株式会社ワイドレジャー（本社：福岡県小郡市、代表：菊池太一郎）が運営する屋内アミューズメント施設「ASOBLE」は、子どもたちが天候に左右されず、気軽に楽しめる遊びの場として各地で展開しています。クレーンゲームをはじめとしたアミューズメントに加え、家族や友人と過ごす時間そのものが思い出になるような空間づくりを目指しています。 このたびASOBLEでは、4周年を記念し、ゴールデンウィーク期間に「ASOBLE 4thバースデイ」を開催いたします。館内を巡って楽しめる参加型企画や、クレーンゲームと連動したキャンペーンを通じて、ゴールデンウィークの思い出づくりを後押ししてまいります。

企画概要

企画概要 イベント名 ASOBLE 4thバースデイ 主な実施内容 1．ASOBLE謎解きウォーク 館内に隠されたクイズを親子で探しながら解き進めていく、参加無料のイベントです。楽しみながら館内を巡ることができ、全問正解すると「ASOBLEマスター」を目指せる内容となっています。マスターにはプレゼント特典も用意しています。 2．ASOBLEスクラッチ 期間中、クレーンゲームに500円を一括投入すると、削って楽しめるスクラッチを1枚進呈いたします。ハズレなしで賞品が当たる企画です。 ※景品・スクラッチはなくなり次第終了となります。 開催期間 ・ASOBLE謎解きウォーク：2026年4月18日（土）～4月28日（火） ・ASOBLEスクラッチ：2026年4月25日（土）～5月6日（水） ※スクラッチは景品がなくなり次第終了となります。 開催店舗 ASOBLE ジ アウトレット北九州店 ASOBLE イオン穂波店 ASOBLE ソラトスゆめが丘店 ASOBLE Oh！Me大津テラス店 ASOBLE イオン相模原店 ASOBLE イオンモール須坂店 ASOBLE そよら三条須頃店 Kininal ASOBLE そよら入曽駅前店

会社概要

会社名 株式会社ワイドレジャー 所在地 〒838-0141 福岡県小郡市小郡2413-1 コーポレートサイト https://www.wideleisure.co.jp/ お問い合わせフォーム https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html ASOBLE公式サイト https://asoble.jp/