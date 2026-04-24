■ 商品概要

近年、CarPlayやAndroid Autoのワイヤレス化製品は増えています。 しかし実際には、「ナビや音楽は使えるけど、動画は見れない」「結局エンタメ用途では物足りない」という声も多く、“便利になっただけで、楽しさは変わっていない”という課題が残っています。

■ 商品情報

GetPairr Car TV Mate 原価：14999円 クーポンコード：XKHSK364 割引率：約45％オフ 最終購入価格：8800円（税込） 商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCY

■ 機能点

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCYYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCc

機能一：HDMI入力で「車内＝テレビ空間」へ

本製品の最大の特長は、HDMI入力ポートを搭載している点です。 Fire TV Stickなどを接続することで、 YouTube Prime Video Netflix などを、車の純正ナビでそのまま視聴可能に。 👉 スマホ制限に縛られない 👉 本来の“動画環境”をそのまま再現 これが従来製品との大きな違いです。

機能二：さらに「スマホ有線ミラーリング」にも対応

HDMIポートを活用することで、 スマートフォンの画面を有線でミラーリング表示することも可能です。 ただし、より快適にご利用いただくために以下の条件があります： iPhone：iPhone 15以降（USB-C）対応 Android：DisplayPort Alt Mode対応機種が必要 👉 対応機種であれば、 アプリ画面や動画をそのままナビに表示できます。

機能三：ワイヤレス化も同時に実現

さらに本製品は、 有線CarPlay → ワイヤレス化 Android Auto → ワイヤレス化 にも対応。 エンジン始動後、自動接続されるため毎回の抜き差しは不要です。

■ 車両側の対応条件について（重要）

本製品は、下記条件を満たす車両でご利用いただけます： 👉 有線CarPlay対応の車載ナビが必要 有線CarPlay対応車 → 使用可能 非対応車 → 使用不可 👉 「ナビ交換なしで使える」一方で、 事前確認が必要なポイントとなります。

■ 今回の価格が「ちょうどいい理由」

これまで同様機能の製品は1万円以上が一般的でした。 今回、【期間限定価格】8,800円（税込）にて提供。 「まず試してみる」ハードルを大きく下げています。

■ まとめ

「つながる」だけで終わらせない。 Car TV Mate Pro Maxは、HDMI入力による動画視聴、ワイヤレス接続、さらに有線ミラーリングまでを1台に集約し、純正ナビのまま“車内時間そのもの”をアップグレードします。有線CarPlay対応車であれば工事不要で導入でき、対応スマートフォンがあればさらに活用の幅も広がります。今回、特別価格8,800円（税込）で手に入るこの機会に、移動時間を“ただの移動”で終わらせない新しい選択を。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCY