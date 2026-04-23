株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、 代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下 「電算システム」)は、2026 年 4 月 22 日(米国時間 2026 年 4 月 21 日) 、Google Cloud が主催する「Google Cloud 2026 Partner of the Year Award」において「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」部門を受賞いたしました。





Google Cloud Partner of the Year





詳細は、Google Cloud 公式ブログをご確認ください。

https://cloud.google.com/blog/topics/partners/2026-partners-of-the-year-winners-next26?hl=en









年間で極めて優れた成果を収めたパートナーを表彰する「Google Cloud Partner of the Year」の中でも、「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」は今回から新設された部門で、日本市場において Google Workspace と生成 AI(Gemini 、Gemini Enterprise)の導入・定着を一気通貫で支援し、大規模な生成 AI 変革を成功させた実績が評価され、優れたパートナーに贈られる賞です。





電算システムは、単なるツール導入に留まらず、企業の業務フローに深く踏み込んだ活用コンサルティングや、独自の利活用教育プログラムを提供することで、多くの日本企業の生産性向上と業務改革を実現してまいりました。今回の受賞は、これら「技術力」と「伴走型支援」の両輪が高く評価された結果です。









■Google Cloud グローバル パートナーエコシステム プレジデント Kevin Ichhpurani 氏

Google Cloud パートナー アワードは、お客様のビジネスに変革をもたらし、確かな実績をあげたパートナー企業の功績を称えるものです。この度、電算システムを『2026 Google Cloud パートナー アワード』の受賞者に選出できたことを大変嬉しく思います。過去 1 年間にわたり、お客様の成功を力強くけん引してきた同社を、ここに深く称賛いたします。









■電算システム 取締役専務執行役員 クラウドサービス事業部管掌 営業本部長 渡邉 裕介

新設された部門において、記念すべき最初の『Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan』を受賞できたことを、心より光栄に思います。現在、多くの企業が生成 AI の実業務への実装を模索しています。電算システムでは、ITインフラの提供のみならず、SI事業やBPO事業で培った業務理解力を活かし、利活用セミナーやイベントを通じた独自の支援体制を構築してまいりました。今回の受賞を糧に、Google Cloud の革新的なテクノロジーを最大限に引き出し、お客様が直面する経営課題の解決と新たな価値創造に、より一層貢献していく所存です。









■電算システムについて

2006年から Google Cloud 事業に参入し、日本初期プレミアパートナーとして 3,000社以上の企業のDX推進を伴走型で支援してまいりました。これまで築きあげてきた Google Cloud との強固な協力関係と顧客に寄り添ったサービス展開・支援を引き続き注力して参ります。

特に当社では Google Workspace 、Google Cloud 、Chrome 支援のみならず、昨今では生成 AI(Gemini、 Gemini Enterprise)の導入から定着まで一気通貫で支援をしております。また、Google Cloud に関する利活用セミナーやオフラインイベント、ブログなどで知識共有を提供しております。





セミナー： https://www.dsk-cloud.com/seminar

ブログ ： https://www.dsk-cloud.com/blog

顧客事例： https://www.dsk-cloud.com/casestudy





*Google Cloud、Google Workspace、Gemini、Gemini Enterprise および Chrome は、Google LLC の商標です。









■会社概要

株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/