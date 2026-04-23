株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)が運営する『湯舞音 袖ケ浦店』は、2026年4月29日(水・祝)～2026年5月6日(水・祝)の期間、**「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」**を開催いたします。





「ゴールデンウイーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」





本企画は、ゴールデンウィーク期間中に深刻化する東京湾アクアラインの渋滞緩和と、来訪者の快適な帰路支援を目的とした取り組みです。

千葉県観光の帰路において「時間をずらす」という新たな選択肢として、温浴施設での滞在を提案いたします。









■企画背景

ゴールデンウィーク期間中、東京湾アクアラインは例年大規模な渋滞が発生し、特に夕方以降の帰宅時間帯は大きな混雑が課題となっています。

本プロジェクトでは、「すぐ帰る」から「ゆったり過ごして帰る」へという行動変容を促し、来訪者の満足度向上と交通分散の両立を目指します。









■キャンペーン概要

名称：ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト

期間：2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)









■内容

(1)海ほたるご利用者特典

期間中、海ほたるのお買い物レシートを『湯舞音 袖ケ浦店』で提示すると

→ レンタルフェイスタオル無料





(2)海ほたる来館者向け特典配布

海ほたるで2,000円以上お買い物のお客様へ

→ 入浴100円割引券をプレゼント

・配布場所：海ほたる 4F総合インフォメーション

・配布時間：9:00～19:00





(3)湯舞音利用者特典

『湯舞音 袖ケ浦店』ご利用のお客様へ

→ 海ほたるで使えるお買い物100円券をプレゼント









■湯舞音 袖ケ浦店の魅力

(1)袖ケ浦エリア初の天然温泉

地下から湧き出る天然温泉を使用し、日常では味わえない“非日常の癒し”を提供。旅の疲れをじっくりと癒せる空間として、多くのお客様にご利用いただいています。





【袖ケ浦】露天風呂(日中)





(2)多彩な湯船とサウナでリフレッシュ

館内にはバリエーション豊かな8種類のお風呂とサウナを完備。高温サウナや炭酸泉など、その日の気分に合わせた入浴体験が可能です。

また、「オムツの取れていないお子様のご入浴も可能」です。小さなお子様連れのご家族にも安心してご利用いただける施設として、地域の皆さまに親しまれています。





【袖ケ浦】炭酸泉





(3)一日過ごせる充実の休憩空間＆岩盤浴

館内には

・リクライニングスペース

・ごろ寝エリア

・コワーキングスペース

・コミックコーナー

など、多様な過ごし方に対応した空間をご用意。“帰る前の時間調整”を快適にお過ごしいただけます。





(4)食事・リラクゼーションのみの利用も可能

入浴をされないお客様でも、レストラン・リラクゼーションのみのご利用が可能です。

館内レストランでは和食・洋食を中心に豊富なメニューを展開。また、ボディケア・アカスリなどのリラクゼーションサービスも充実しており、“立ち寄れる癒しスポット”としてもご利用いただけます。





リラクゼーションにつきましては、下記URLよりご予約いただけます。

https://reraku.jp/studio/yubune_sodegaura/booking





【袖ケ浦】レストラン





(5)アクセス良好(アクアライン利用者に最適)

東京湾アクアライン「木更津金田IC」から約15分とアクセス良好。東京・神奈川方面からもスムーズに来館可能です。

さらに、

・三井アウトレットパーク木更津

・コストコホールセール 木更津倉庫店

からも近く、ショッピング後の立ち寄り施設としても最適です。









■ご来館を検討されているお客様へ

本プロジェクトは、**「アクアラインの混雑緩和」と「快適な帰路体験」**の実現を目指した取り組みです。

ゴールデンウィークに千葉県へお越しの際は、ぜひ『湯舞音 袖ケ浦店』でゆったりとお過ごしいただき、混雑を避けた快適なご帰宅をご体験ください。









■施設概要

施設名 ： 湯舞音 袖ケ浦店

所在地 ： 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-15

(ゆりまち袖ケ浦駅前モール内)

TEL ： 0438-38-6168

公式サイト： https://yubune-sodegaura.jp/









■アクセス

【電車】

JR内房線 袖ケ浦駅北口より徒歩5分

【車】

・東京・神奈川方面：アクアライン→木更津金田ICより約15分

・千葉方面 ：館山道→姉崎袖ケ浦ICより約20分





駐車場：600台(無料)









■営業時間

・お風呂 ：9:00～24:00

・レストラン ：11:00～22:00(土日祝は23:00まで)

・リラクゼーション：10:00～22:30

・定休日 ：なし