【残席わずか】未経験から姿勢調整専門店開業｜KCSセンターキャリア説明会（4/26 品川開催）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347850/images/bodyimage1】
4月26日(日)に東京都・品川で開催される「KCSセンター キャリア説明会」について、現在多くの申し込みがあり、一部回では残席が限られてきました。未経験から専門技術を身につけ、独立・開業を目指すキャリアモデルに関心を持つ方に向け、直前の参加受付を行っています。
副業や独立志向の高まりを背景に、手に職をつけたキャリア形成への関心が高まる中、姿勢調整専門店「KCSセンター」のフランチャイズ本部である株式会社ネット（本社：岡山県）は、未経験者を対象としたキャリア説明会を2026年4月26日に開催します。
本説明会では、施術業界の現状や将来性、未経験から専門技術を習得し独立・開業に至るまでの具体的なステップを解説。加えて、専門教育機関での学びやインターン制度、開業後のサポート体制についても詳しく紹介します。
現在、事前予約が進んでおり、各回とも残席が少なくなってきています。特に午前回は早期満席が見込まれており、参加を検討している方には早めの申し込みを推奨しています。
当日は、実際の姿勢調整のデモンストレーションも実施予定。施術の流れや現場の雰囲気を体感できる内容となっており、未経験の方でも具体的なイメージを持っていただけます。
「今の働き方に不安がある」「将来に向けてスキルを身につけたい」「独立を視野に入れたキャリアを考えたい」といった方にとって、具体的な一歩を考える機会となります。
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【開催概要】
日時：2026年4月26日（日）
(1)10:00～11:00
(2)14:00～15:00
会場：ふれあい貸し会議室 品川 No.87
東京都港区高輪3丁目23-14 205号室
JR品川駅 高輪口 徒歩数分
参加費：無料（事前予約制）
?直前参加受付はこちら
https://forms.gle/6p659Jsp4UQEmc6h7
※当日参加についてもお問い合わせください
───────────
【お問い合わせ先】
株式会社ネット
TEL：086-435-2204
※電話での申込みも可能
当日連絡先（携帯電話）：
080-4778-7109
───────────
【会社概要】
会社名：株式会社ネット
所在地：岡山県倉敷市
事業内容：姿勢を原因とする不調改善を軸に、フランチャイズ事業、教育事業、広報事業を展開。地域密着型の姿勢調整専門店「KCSセンター」の全国展開や、人材育成、講演・情報発信などを行う。
配信元企業：株式会社ネット
4月26日(日)に東京都・品川で開催される「KCSセンター キャリア説明会」について、現在多くの申し込みがあり、一部回では残席が限られてきました。未経験から専門技術を身につけ、独立・開業を目指すキャリアモデルに関心を持つ方に向け、直前の参加受付を行っています。
本説明会では、施術業界の現状や将来性、未経験から専門技術を習得し独立・開業に至るまでの具体的なステップを解説。加えて、専門教育機関での学びやインターン制度、開業後のサポート体制についても詳しく紹介します。
現在、事前予約が進んでおり、各回とも残席が少なくなってきています。特に午前回は早期満席が見込まれており、参加を検討している方には早めの申し込みを推奨しています。
当日は、実際の姿勢調整のデモンストレーションも実施予定。施術の流れや現場の雰囲気を体感できる内容となっており、未経験の方でも具体的なイメージを持っていただけます。
「今の働き方に不安がある」「将来に向けてスキルを身につけたい」「独立を視野に入れたキャリアを考えたい」といった方にとって、具体的な一歩を考える機会となります。
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【開催概要】
日時：2026年4月26日（日）
(1)10:00～11:00
(2)14:00～15:00
会場：ふれあい貸し会議室 品川 No.87
東京都港区高輪3丁目23-14 205号室
JR品川駅 高輪口 徒歩数分
参加費：無料（事前予約制）
?直前参加受付はこちら
https://forms.gle/6p659Jsp4UQEmc6h7
※当日参加についてもお問い合わせください
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【お問い合わせ先】
株式会社ネット
TEL：086-435-2204
※電話での申込みも可能
当日連絡先（携帯電話）：
080-4778-7109
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【会社概要】
会社名：株式会社ネット
所在地：岡山県倉敷市
事業内容：姿勢を原因とする不調改善を軸に、フランチャイズ事業、教育事業、広報事業を展開。地域密着型の姿勢調整専門店「KCSセンター」の全国展開や、人材育成、講演・情報発信などを行う。
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