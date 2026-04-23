内視鏡画像システム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「内視鏡画像システム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。内視鏡画像システムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
内視鏡画像システム市場の概要
内視鏡画像システム 市場に関する当社の調査レポートによると、内視鏡画像システム 市場規模は 2035 年に約 38 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 内視鏡画像システム 市場規模は約 19 億米ドルとなっています。内視鏡画像システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、内視鏡画像システム市場のシェア拡大は、消化器疾患、がん、呼吸器疾患といった慢性疾患や生活習慣病の有病率が高いことに起因しています。米国国立がん研究所（NCI）の報告によれば、2022年には世界全体で20百万件を超える新規がん症例が報告されており、この事実は高度な内視鏡画像システムの必要性を浮き彫りにしています。
内視鏡画像システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/endoscopy-visualization-systems-market/590642217
内視鏡画像システムに関する市場調査によると、低侵襲治療への需要の高まりに加え、世界各地における病院、外来手術センター、および診断施設への投資拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくことが明らかになっています。
しかし、内視鏡医や技術者を含む熟練した専門家の不足、ならびに診療報酬の制限や予算上の制約が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347843/images/bodyimage1】
内視鏡画像システム市場セグメンテーションの傾向分析
内視鏡画像システム 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、内視鏡画像システム の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
内視鏡画像システム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642217
内視鏡画像システム市場のタイプ別に基づいて、標準画質内視鏡、高画質（HD）内視鏡、3D内視鏡システム、その他（蛍光／NBIシステム）に分割されています。このうち高画質（HD）内視鏡セグメントは、その優れた画像鮮明度、強化された色コントラスト、および粘膜構造の可視化能力の向上により、予測期間中において50%の市場シェアを占めると見込まれています。
これらのシステムは、早期病変、ポリープ、およびがんの検出に広く活用されています。さらに、低侵襲治療に対する需要の高まりや、4K超高画質内視鏡システムの技術革新の進展も、同セグメントの成長を牽引する要因となっています。
内視鏡画像システムの地域市場の見通し
内視鏡画像システム 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は2026―2035年にかけて37%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予測されています。この成長は、AI支援画像処理、4K/3D可視化、および統合型手術可視化機能を搭載した先進システムの導入が急速に進んでいること、そして同地域全体でがんの罹患率が上昇していることによって牽引されています。例えば、米国国立がん研究所（NCI）は、2025年には米国において、乳がん、肺がん、および前立腺がんの新規症例が約200万件登録されるとの見解を示しています。
内視鏡画像システム市場の概要
内視鏡画像システム 市場に関する当社の調査レポートによると、内視鏡画像システム 市場規模は 2035 年に約 38 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 内視鏡画像システム 市場規模は約 19 億米ドルとなっています。内視鏡画像システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、内視鏡画像システム市場のシェア拡大は、消化器疾患、がん、呼吸器疾患といった慢性疾患や生活習慣病の有病率が高いことに起因しています。米国国立がん研究所（NCI）の報告によれば、2022年には世界全体で20百万件を超える新規がん症例が報告されており、この事実は高度な内視鏡画像システムの必要性を浮き彫りにしています。
内視鏡画像システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/endoscopy-visualization-systems-market/590642217
内視鏡画像システムに関する市場調査によると、低侵襲治療への需要の高まりに加え、世界各地における病院、外来手術センター、および診断施設への投資拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくことが明らかになっています。
しかし、内視鏡医や技術者を含む熟練した専門家の不足、ならびに診療報酬の制限や予算上の制約が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347843/images/bodyimage1】
内視鏡画像システム市場セグメンテーションの傾向分析
内視鏡画像システム 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、内視鏡画像システム の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
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内視鏡画像システム市場のタイプ別に基づいて、標準画質内視鏡、高画質（HD）内視鏡、3D内視鏡システム、その他（蛍光／NBIシステム）に分割されています。このうち高画質（HD）内視鏡セグメントは、その優れた画像鮮明度、強化された色コントラスト、および粘膜構造の可視化能力の向上により、予測期間中において50%の市場シェアを占めると見込まれています。
これらのシステムは、早期病変、ポリープ、およびがんの検出に広く活用されています。さらに、低侵襲治療に対する需要の高まりや、4K超高画質内視鏡システムの技術革新の進展も、同セグメントの成長を牽引する要因となっています。
内視鏡画像システムの地域市場の見通し
内視鏡画像システム 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、北米市場は2026―2035年にかけて37%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予測されています。この成長は、AI支援画像処理、4K/3D可視化、および統合型手術可視化機能を搭載した先進システムの導入が急速に進んでいること、そして同地域全体でがんの罹患率が上昇していることによって牽引されています。例えば、米国国立がん研究所（NCI）は、2025年には米国において、乳がん、肺がん、および前立腺がんの新規症例が約200万件登録されるとの見解を示しています。