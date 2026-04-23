防衛用航空機材料市場は、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長し、2036年までに489億米ドルに達すると予測される。

防衛用航空機材料市場は、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長し、2036年までに489億米ドルに達すると予測される。