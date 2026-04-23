新エネルギー車用オーディオスピーカー、2031年に31.72億米ドル - 成長率はNEV市場を上回る
新エネルギー車用オーディオスピーカーとは、新エネルギー車の電気アーキテクチャ及び車内音響環境に専ら適合し、車載オーディオ信号を音波に変換する電気音響変換デバイスである。同デバイスは通常、車載パワーアンプ、エンターテイメントシステム及びアクティブノイズコントロールシステムと連携して動作する。新エネルギー車の航続距離向上及び軽量化という要求に適応するため、振動板及び磁気回路には軽量、高感度、低消費電力の設計が採用される。
発展特徴：NEV時代の車載音響が築く差別化競争の構図
新エネルギー車用オーディオスピーカー市場は、急速な技術革新とユーザー体験重視のトレンドを背景に発展している。NEVは内燃機関車に比べて静粛性が高く、車内の音響体験がドライバーおよび乗員の満足度に直結するため、音響システムの重要性が飛躍的に高まっている。高級車向けのスピーカー数は増加傾向にあり、トップエンドモデルでは数十基のスピーカーを搭載し、個別チャンネル制御、3Dサウンド処理、座席別サウンドゾーン分離などの高度機能が実装されつつある。さらに、車載音響は単なる音質追求から、車載AIシステム、ハプティクス、音声インタラクションとの統合へと進化し、車の「第三の空間」としての位置づけを強化している。消費者調査では、先進的な音響システムは車選びにおける重要な要素になっており、特に若年層では音響体験を重視する傾向が顕著であるという市場動向も確認されている。静粛性と音響体験の両立、AI／DSPによるリアルタイム音場最適化、エネルギー効率を意識した省電力設計など、NEV用スピーカーの発展方向はUX向上と車両性能両面のバランスにある。
市場規模：爆発的成長を見せる新エネルギー車用スピーカー市場
LP Informationの「世界新エネルギー車用オーディオスピーカー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596512/new-energy-vehicle-audio-speakers）によれば、2025年から2031年の予測期間中における新エネルギー車用オーディオスピーカー市場の複合年間成長率（CAGR）は27.1%に達すると予測され、2031年までにグローバル市場規模は31.72億米ドル規模へと急拡大する見込みである。この成長はNEVの世界的な普及に直接連動しており、NEV市場の拡大が車載音響システムの需要を強力に牽引している。多くの自動車メーカーがプレミアムおよびミッドレンジ車種への高性能スピーカー搭載を標準化しつつあり、音響システムは差別化されたブランド価値として位置づけられるまでになっている。また、ソフトウェアによる音場補正、AIベースの音声最適化機能、個別座席サウンドゾーン制御など、新機能が付加されることで、単純なハードウェア市場にとどまらない付加価値収益機会が広がっている。こうした市場環境の変化は、単なる音響部品市場ではなく、車内体験全体を包括するプラットフォーム市場としての拡大を示唆している。
主要製造業者：グローバル市場をリードする技術重視の企業群
新エネルギー車用オーディオスピーカーの主要製造業者には、長年音響技術を蓄積してきたグローバルおよび地域企業が名を連ねている。LP Informationの調査によると、主要企業としてHarman, Shangsheng Electronics, Dynaudio, AAC Technologies, Tianjin Boton, ASK, Denso, Bose, Jilin Hangsheng, Fengda Electricなどが挙げられ、これらの上位5社は売上ベースで約68.0%の市場シェアを保持している。HarmanとBoseは特に世界的なプレミアムオーディオ市場で強い存在感を示し、最新調査でも両社でグローバル車載音響システム市場の約60%を占めていると報告されている。また、AAC TechnologiesはCES 2025で先進的な車載ソリューションを披露することで業界注目を集めたほか、中国企業の技術力強化によりDynaudioと共同するなどグローバルな競争力を高めている。これら主要企業は車載音響のハードウェア性能だけでなく、DSP／AI処理、ソフトウェア連携、車載ネットワーク統合などトータルソリューション提供に注力しており、ブランド間競争は技術・体験価値の差別化競争へとシフトしている。
発展特徴：NEV時代の車載音響が築く差別化競争の構図
新エネルギー車用オーディオスピーカー市場は、急速な技術革新とユーザー体験重視のトレンドを背景に発展している。NEVは内燃機関車に比べて静粛性が高く、車内の音響体験がドライバーおよび乗員の満足度に直結するため、音響システムの重要性が飛躍的に高まっている。高級車向けのスピーカー数は増加傾向にあり、トップエンドモデルでは数十基のスピーカーを搭載し、個別チャンネル制御、3Dサウンド処理、座席別サウンドゾーン分離などの高度機能が実装されつつある。さらに、車載音響は単なる音質追求から、車載AIシステム、ハプティクス、音声インタラクションとの統合へと進化し、車の「第三の空間」としての位置づけを強化している。消費者調査では、先進的な音響システムは車選びにおける重要な要素になっており、特に若年層では音響体験を重視する傾向が顕著であるという市場動向も確認されている。静粛性と音響体験の両立、AI／DSPによるリアルタイム音場最適化、エネルギー効率を意識した省電力設計など、NEV用スピーカーの発展方向はUX向上と車両性能両面のバランスにある。
市場規模：爆発的成長を見せる新エネルギー車用スピーカー市場
LP Informationの「世界新エネルギー車用オーディオスピーカー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596512/new-energy-vehicle-audio-speakers）によれば、2025年から2031年の予測期間中における新エネルギー車用オーディオスピーカー市場の複合年間成長率（CAGR）は27.1%に達すると予測され、2031年までにグローバル市場規模は31.72億米ドル規模へと急拡大する見込みである。この成長はNEVの世界的な普及に直接連動しており、NEV市場の拡大が車載音響システムの需要を強力に牽引している。多くの自動車メーカーがプレミアムおよびミッドレンジ車種への高性能スピーカー搭載を標準化しつつあり、音響システムは差別化されたブランド価値として位置づけられるまでになっている。また、ソフトウェアによる音場補正、AIベースの音声最適化機能、個別座席サウンドゾーン制御など、新機能が付加されることで、単純なハードウェア市場にとどまらない付加価値収益機会が広がっている。こうした市場環境の変化は、単なる音響部品市場ではなく、車内体験全体を包括するプラットフォーム市場としての拡大を示唆している。
主要製造業者：グローバル市場をリードする技術重視の企業群
新エネルギー車用オーディオスピーカーの主要製造業者には、長年音響技術を蓄積してきたグローバルおよび地域企業が名を連ねている。LP Informationの調査によると、主要企業としてHarman, Shangsheng Electronics, Dynaudio, AAC Technologies, Tianjin Boton, ASK, Denso, Bose, Jilin Hangsheng, Fengda Electricなどが挙げられ、これらの上位5社は売上ベースで約68.0%の市場シェアを保持している。HarmanとBoseは特に世界的なプレミアムオーディオ市場で強い存在感を示し、最新調査でも両社でグローバル車載音響システム市場の約60%を占めていると報告されている。また、AAC TechnologiesはCES 2025で先進的な車載ソリューションを披露することで業界注目を集めたほか、中国企業の技術力強化によりDynaudioと共同するなどグローバルな競争力を高めている。これら主要企業は車載音響のハードウェア性能だけでなく、DSP／AI処理、ソフトウェア連携、車載ネットワーク統合などトータルソリューション提供に注力しており、ブランド間競争は技術・体験価値の差別化競争へとシフトしている。