前田日明・著『日本人はもっと幸せになっていいはずだ』待望の電子版が4月24日より配信開始！
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前田日明が、日本を蝕む“絶望”の正体に迫る――。
話題の直言集『日本人はもっと幸せになっていいはずだ』の電子版が、いよいよ明日4月24日より配信開始となります。
元プロレスラー・格闘家であり、現在は青少年育成や社会提言に尽力する前田日明氏。本書では、かつてリングで「新格闘王」と称された彼が、闘いの場を社会へと移し、日本政府や官僚機構の現状に鋭く切り込みます。
この現実を見過ごさないために。詳細・注文予約はこちら
https://amzn.to/4tWDycn
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■ 国家存亡の危機に警鐘――「南海トラフ巨大地震」への提言
前田氏は、30年以内に高確率で発生が懸念される「南海トラフ巨大地震」について、十分な備えを講じていない政府の姿勢を厳しく批判。最大30メートル級の津波が短時間で到達する可能性が指摘される中、なぜ対策が進まないのか――その背景にある「国民軽視」の構造を鋭く抉り出します。
■ 経済・政治・外交に潜む“歪み”を問う
日本の貧困化を招くとされる財政政策に異議を唱え、MMT（現代貨幣理論）に基づく新たな経済戦略を提示。さらに、スパイ防止法不在による安全保障上のリスクや、外国資本による土地取得問題など、日本を取り巻く“静かな危機”にも言及し、真の独立国家としてのあり方を問いかけます。
■ 各界論客との白熱対談も収録
第2部では、京都大学大学院教授・藤井聡氏との「南海トラフ亡国対談」、元『正論』編集長・上島嘉郎氏との「反日メディアの正体」対談を収録。専門的知見と前田氏の率直な言葉が交錯する、読み応えある内容となっています。
【書籍概要】
タイトル：日本人はもっと幸せになっていいはずだ
著者：前田日明
発行：株式会社サイゾー
配信開始日：2026年4月24日
販売URL（Amazon Kindle）：https://amzn.to/4tWDycn
配信元企業：株式会社サイゾー
前田日明が、日本を蝕む“絶望”の正体に迫る――。
話題の直言集『日本人はもっと幸せになっていいはずだ』の電子版が、いよいよ明日4月24日より配信開始となります。
元プロレスラー・格闘家であり、現在は青少年育成や社会提言に尽力する前田日明氏。本書では、かつてリングで「新格闘王」と称された彼が、闘いの場を社会へと移し、日本政府や官僚機構の現状に鋭く切り込みます。
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■ 国家存亡の危機に警鐘――「南海トラフ巨大地震」への提言
前田氏は、30年以内に高確率で発生が懸念される「南海トラフ巨大地震」について、十分な備えを講じていない政府の姿勢を厳しく批判。最大30メートル級の津波が短時間で到達する可能性が指摘される中、なぜ対策が進まないのか――その背景にある「国民軽視」の構造を鋭く抉り出します。
■ 経済・政治・外交に潜む“歪み”を問う
日本の貧困化を招くとされる財政政策に異議を唱え、MMT（現代貨幣理論）に基づく新たな経済戦略を提示。さらに、スパイ防止法不在による安全保障上のリスクや、外国資本による土地取得問題など、日本を取り巻く“静かな危機”にも言及し、真の独立国家としてのあり方を問いかけます。
■ 各界論客との白熱対談も収録
第2部では、京都大学大学院教授・藤井聡氏との「南海トラフ亡国対談」、元『正論』編集長・上島嘉郎氏との「反日メディアの正体」対談を収録。専門的知見と前田氏の率直な言葉が交錯する、読み応えある内容となっています。
【書籍概要】
タイトル：日本人はもっと幸せになっていいはずだ
著者：前田日明
発行：株式会社サイゾー
配信開始日：2026年4月24日
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