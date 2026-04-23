「工業用水冷式チラーの世界市場」調査資料（国内市場規模も記載）を発行、年平均4.7%で成長する見込み

「工業用水冷式チラーの世界市場」調査資料（国内市場規模も記載）を発行、年平均4.7%で成長する見込み