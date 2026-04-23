生活雑貨ブランド「like-it(ライクイット)」を展開するライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、2026年の本格的な夏を前に、現代人が直面する夏の課題を解決する「進化系製氷シリーズ」の提案を強化いたします。





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▼ライクイットの製氷シリーズ一覧はこちら

https://likestore.like-it.jp/shopbrand/ct602/









■現代の夏を取り巻く「3つの壁」と製氷皿の役割





製品皿





地球温暖化による連日の猛暑、相次ぐ食品・電気代の値上げ、そして外出控えによる閉塞感。現代の夏は、かつてないほど心身と家計に負担を強いています。ライクイットは、自宅で作る「氷」の力を通じて、これらの問題をトータルでアプローチできる選択肢を提案します。









【酷暑＆夏バテ対策】火照った身体をすばやくクールダウン





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帰宅直後やサウナ後の火照った身体には、表面積が広く飲み物を一気に氷点下まで冷やす「クラッシュアイス」が有効です。急速クールダウンにより、暑さによる不快感の軽減をサポートします。









【物価高＆家計対策】「ついで買い」を減らす賢い消費





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市販のアイスや飲料を買い溜めする代わりに、自宅で「アイスバー」を手作り。少し残ったヨーグルトやジュースを凍らせることで、フードロス削減と家計への負担軽減を両立させます。









【ストレス対策】「インドア氷活」でマインドフルネスな時間を





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夜のひとり時間に、溶けにくい「丸氷」がグラスの中で奏でる音を聴く。あるいはクラッシュ氷の「シャリシャリ食感」を愉しむ。聴覚刺激(ASMR)や感覚刺激を通じて、日常の閉塞感をリセットするひとときを提供します。









■製氷皿はライクイットがおすすめ

【ベストセラー＆高評価】

Amazonの製氷皿カテゴリではランキング1位のベストセラーを維持。数ある製氷皿の中からお客様に選ばれ続ける、信頼と実績のある人気商品です。





安心の【Made in JAPAN】

製造から梱包、出荷までを奈良県の二上山の麓にある自社工場で行っています。口に入れるものだからこそ、安心してご使用いただきたい。そんな思いを込めて、丁寧に製造しています。





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嬉しい3つの手軽さ

手軽さ1：氷を1個ずつ作れる

使った分だけ補充して無駄を削減。製氷皿を1つずつ洗うことができるので衛生的。





手軽さ2：冷凍庫内で場所を取らない

必要な分だけ作れるので、冷凍庫を圧迫しません。アイスボールメーカーはスタッキング機能付き。重ねて製氷できるので省スペース。





手軽さ3：柔らか素材で取り出しスムーズ

柔軟性のあるエラストマー素材を使用。特別な道具を使わず、スムーズに氷を取り出すことができます。









■製品ラインナップ

アイスボールメーカー(丸氷)： ロックグラスにピッタリな直径60mmの丸氷が作れる。累計販売数200万個突破。溶けにくく、ゆっくり楽しむ晩酌に。





アイスボール





アイスバーメーカー(円柱状)： マイボトルに最適なアイスバーが作れます。あたり棒付きのアイスキャンディが作れるので、おやつ時間がもっと楽しくなります。





アイスバー





クラッシュアイスメーカー：飲み物をすばやく冷やし、料理の演出にも活躍。容器を揉んで氷を砕くことで、お好みの大きさのクラッシュアイスが作れます。少しの力で砕けるので、比較的少ない力で砕きやすい仕様です。





クラッシュアイス





▼ライクイットの製氷シリーズ一覧はこちら

https://likestore.like-it.jp/shopbrand/ct602/

暑さが予想されるこの夏。ライクイットの製氷皿で、身体・心・家計を整える「インドア氷活（ひょうかつ）」を楽しんで見てはいかがでしょうか。





ロゴ





■ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。





ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。





2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。









【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における製品の

「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/