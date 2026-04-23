株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（代表取締役社長：中尾 周平）は、韓国の決済企業Danal Co., Ltd.と戦略的パートナーシップを締結しました。

日韓間の留学費・EC・訪日関連決済における利便性向上と、円建てステーブルコインを見据えた決済インフラの共同検討を進めます。

提携の背景と目的

日韓両国でキャッシュレス化と越境取引の拡大が進むなか、両社はそれぞれの知見と基盤を持ち寄り、利用者と事業者双方にとって円滑な決済体験の実現を目指します。

■ 教育費決済領域での連携検討

日韓間の留学や教育関連費用の支払いに関して、利用者の利便性と事務負担の軽減に資する決済スキームの検討を進めます。Danalは外国人留学生向け学費決済インフラの取り組みを公表しており、両社の連携余地を検討します。

■ EC・訪日決済領域での検討

両国のEC事業者が相互の市場に向けてより円滑な決済手段を提供できるよう、越境ECにおける決済連携を検討します。あわせて、Danalが展開する外国人向け先払カード「KONDA」とUPCの国内決済基盤の連携可能性も視野に入れます。

■ 円建てステーブルコインの活用検討

両社の決済ネットワークや技術的知見を踏まえ、日本市場における円建てステーブルコインの活用可能性を見据えた決済・流通インフラについて、関係法令や制度動向を踏まえながら共同で検討します。

今後の方針

本提携の各施策は、関係法令、監督当局の方針、必要な許認可・登録、関係各社との協議その他の条件を踏まえて決定されます。特に、日本におけるデジタルマネー型ステーブルコインの発行・流通・仲介等については、法令および制度上の要件に従って適切に対応します。

【会社概要】

社名: 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（UNIVA Paycast Limited） 代表者: 代表取締役社長 中尾 周平 事業内容: 決済代行事業（PSP）

【お問い合わせ先】 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 広報担当 TEL: 03-6441-3400 / E-mail: pr@univapay.com